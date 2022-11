Le nombre réduit de cellules vides témoigne de la vitalité du parc commercial, aussi dédié aux PME. À l’entrée du site, intercalé entre la Nationale 7 (à hauteur de Lutosa) et le zoning industriel de l’Europe, un magasin Kruidvat pourrait s’implanter prochainement.

La société immobilière Ascensio a, en ce sens, introduit une demande de permis pour l’extension de l’ensemble commercial occupé par Hubo, Zeeman et Autopro1 sur une superficie supérieure à 2 500 m2. On ne parle pas de nouvelle construction mais d’aménagement d’un Kruidvat (produits de beauté, de soins, pour bébés…) au sein de l’ancienne cellule de Blokker. La surface a été temporairement investie par un magasin de vêtements (Outlet Agora).

La Ville favorable mais pas l’Observatoire du commerce

La Commune de Leuze voit d’un très bon œil le projet de la chaîne de droguerie belgo-néerlandaise.

"Le Collège s’est positionné favorablement et j’ai personnellement défendu cette demande en recours, souligne le bourgmestre Lucien Rawart. On doit absolument éviter d’avoir des cellules à l’abandon, de surcroît à cet endroit. L’ouverture d’un Kruidvat dans le zoning de l’Artisanat ne serait pas perturbante vis-à-vis des commerces existants du centre urbain. Il s’agit d’un chaînon manquant car hormis dans les supermarchés, on ne retrouve plus vraiment ce type de produits à Leuze."

Peu d’emplois « durables » créés

S’il appartient désormais au fonctionnaire des implantations commerciales d’accorder, ou non, le permis, l’Observatoire du commerce a remis un avis négatif à la fin du mois de septembre. Cet organe exerçant une fonction consultative estime, à l’inverse de la Ville de Leuze, que les produits relevant des achats semi-courants comme ceux vendus par Kruidvat n’ont pas leur place dans cette zone d’aménagement communal concerté.

"Il convient d’éviter l’ajout d’une offre en équipement de la personne à cet endroit, compte tenu de sa localisation périphérique et de l’impact (négatif) que cela pourrait avoir sur le centre."

L’Observatoire du commerce relève qu’en matière de qualité et de durabilité de l’emploi, le magasin n’entraînera que la création de quatre emplois à temps partiel et d’un seul temps plein.

On notera enfin que la demande de permis comporte un second volet qui a trait à la mise en conformité de l’enseigne Zeeman, "autorisée à occuper 480 m2 alors qu’elle s’étend actuellement sur 283 m2", peut-on lire dans le rapport de l’Observatoire.