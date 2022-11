La crise n’a pas fait reculer Vanessa, qui a ouvert une librairie à Pipaix

La Leuzoise de 42 ans a transformé et agrandi une annexe de son habitation qui abrite, depuis le 5 septembre dernier, la librairie baptisée La Revue de Pipaix. "Pour la petite histoire, mes parents avaient déjà eu l’idée d’ouvrir une librairie ici, sans que cela aboutisse. Ce projet, lancé il y a deux ans, aurait dû voir le jour plus tôt mais la crise Covid a été un sérieux frein", confie Vanessa Noulette.

Qu’est-ce qui a poussé cette ancienne accueillante d’enfants à domicile puis auxiliaire professionnelle à réorienter sa carrière ?

"L’envie de devenir librairie est ancrée en moi depuis longtemps. J’adore le contact et les rencontres avec les gens ; c’est l’essence même du métier. J’ai attendu que mes enfants grandissent pour me lancer et ainsi plus facilement concilier vie familiale et vie professionnelle", explique la commerçante indépendante, qui a jadis tenu un bistrot (le café de la Poste) sur la place du village.

Un secteur sous tension

Si les débuts ont été un peu difficiles, à cause notamment d’une livraison trop tardive des journaux, les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. Et la fréquentation de son commerce, accessible tous les jours sauf le lundi et le dimanche après-midi, n’a fait que progresser au fil des semaines.

"Les habitants sont contents de retrouver une librairie, un commerce de proximité qui remet un peu plus de lien dans ce village assez vivant de Pipaix. Certains clients ont déjà leurs petites habitudes et c’est avec plaisir que je leur rends service, en mettant de côté des revues et autres produits à leur demande. Quand je les entends dire qu’ils se sentent bien chez moi, je ne peux qu’être comblée. "

Malgré une crise énergétique sans précédent et les difficultés du secteur (NDLR: baisse des ventes de journaux, concurrence des supermarchés…), Vanessa Noulette garde la tête froide en affichant un bel optimisme. "Qui ne tente rien n’a rien ! C’est un peu comme au Lotto: on n’a aucune chance de gagner si l’on ne joue pas. Je verrai bien comment l’activité de ma librairie évolue mais de toute façon, j’ai toujours la possibilité de récupérer mon ancien travail. Comme je suis nommée, j’ai une sécurité d’emploi qui me permet d’être plus sereine."

Une sélection de produits artisanaux

Répartie sur 40 m2, La Revue de Pipaix est bien achalandée: magazines, journaux, tabac, aliments de type snack, bières et softs, tickets à gratter, Lotto… À côté des produits traditionnels, la libraire a voulu promouvoir le circuit court en proposant des produits fabriqués par des artisans de la région: des bougies et fondants de O’Senteurs parfumés à Gaurain, des écharpes et tours de cou du Petit atelier d’Alice à Saint-Sauveur, du lait d’ânesse de Frameries…

Une diversification qui devrait s’intensifier avec l’installation prévue d’un appareil de paris sportifs ou encore d’un boîtier de chargement pour carte de compteur à budget.