Pipaix: un radar fixe installé, d’ici la fin de l’année, devant la brasserie Dubuisson

Si des aménagements ont déjà été réalisés, comme à hauteur de la jardinerie de Belœil où un radar fixe a été implanté, d’autres secteurs sensibles attendent une meilleure sécurisation. On songe notamment aux abords de l’école tournaisienne Saint-Luc qui accueilleront, au printemps 2023, un radar tronçon.

Un point noir de la sécurité routière

Dans les prochaines semaines, le SPW s’attaquera au placement d’un radar fixe à hauteur de la brasserie pipaisienne Dubuisson (NDLR: en attendant, c’est un Lidar qui a été temporairement installé, quelques centaines de mètres plus loin).

"Nous prévoyons l’installation du dispositif au plus tard pour la fin de l’année", nous dit Serge Toussaint, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures. Divers travaux préparatoires (pose du socle en béton, de boîtiers électriques…) ont été récemment exécutés à la chaussée de Mons. Le dispositif se justifie pleinement au regard de la fréquence élevée d’accidents, dont plusieurs mortels, et des vitesses excessives régulièrement constatées sur ce tronçon de la N50.

En dépit des sollicitations répétées des autorités leuzoises, il a fallu patienter une dizaine d’années pour voir aboutir ce dossier, émaillé de multiples péripéties, auprès de la Région wallonne.

"La pose de ce radar fixe n’est pas la panacée, car le problème central reste le comportement de certains conducteurs qui roulent bien trop vite sur cet axe", assure Nicolas Dumont, l’échevin de la Mobilité.

Un endroit plus sensible avec le développement de la brasserie

L’extension de la brasserie Dubuisson de l’autre côté de la chaussée (NDLR: le château de Ghyssegnies abrite depuis 2019 le Trolls & Bush et le musée Beerstorium) a encore accentué l’intérêt de cet aménagement.

"Le développement de Dubuisson a amené un flux de circulation encore plus important, pas seulement de voitures mais aussi des visiteurs de la brasserie qui traversent à pied la chaussée pour aller se restaurer. Il était plus que nécessaire de sécuriser cette zone, considérée comme dangereuse depuis pas mal d’années ", précise M. Dumont.

Pas de feu tricolore

Parallèlement à la mise en place d’un radar fixe, il était question d’équiper le carrefour de la brasserie avec la rue de Vezon d’un feu de signalisation (avec un cheminement piétons). Il n’en sera rien, cet équipement, dont le coût devait être assumé par Dubuisson, ayant été abandonné.

Si le tronçon est limité à 90 km/h à cet endroit, la Ville de Leuze plaide depuis longtemps pour une réduction de la vitesse à 70 km/h. "Cette demande de limitation avait été refusée vu que l’aménagement d’un feu tricolore était dans les cartons. Étant donné que ce projet ne se concrétisera pas, le SPW pourrait reconsidérer les choses ", indique son porte-parole Serge Toussaint.