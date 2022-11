Les deux individus ne se connaissaient pas, et d’après la déclaration à la police de Monsieur, ils exécutaient l’ordre d’un des détenus. "L e prévenu a été contacté pour fournir la drogue. On lui a dit qu’il serait pris en charge par Madame, qui le conduirait à la prison", a indiqué le procureur du roi.

Seule la femme s’est présentée à l’audience. "Je ne savais pas ce qu’il y avait dans le paquet ", a-t-elle assuré avant de revenir sur sa déclaration, et ajouter, "mais j’avais un petit doute".

À l’époque, la prévenue était en couple avec le détenu en question. "Il se droguait probablement, mais je n’en savais rien", a-t-elle expliqué à la présidente du tribunal qui fut assez dubitative. En effet, la jeune femme comparaît également pour avoir, en décembre 2019, passé en douce de la marijuana à son compagnon lors d’une visite à la prison. Fait qu’elle a nié à l’époque. "Pourtant, avant la visite, Monsieur, fouillé, n’avait rien sur lui. Dix grammes de cannabis, ça ne tombe pas de nulle part, il n’a pas pu les trouver par terre", a rétorqué à ce sujet le procureur du roi.

Assumer ou risquer la prison

Bien qu’aujourd’hui la jeune femme n’ait plus aucun contact avec le détenu, le représentant du ministère public a, dans un premier temps, requis un an de prison. "Madame est très hésitante car c’est la première fois qu’elle comparaît devant le tribunal, elle n’a aucun antécédent. Elle a juste fréquenté les mauvaises personnes au mauvais moment. Elle est jeune, elle mériterait une seconde chance. Normalement, pour de tels faits, on peut demander jusqu’à 5 ans de prison. Je pourrais m’accorder pour une suspension du prononcé si elle assume pleinement ses actes, or ici elle semble mitigée. Elle dit ne pas savoir ce qu’il y avait dans le paquet, mais si c’était des gaufres, on va les porter à la prison, on ne les jette pas au-dessus d’un mur. Si on doit larguer, c’est que le contenant n’est pas trop légal… "

La prévenue a fini par avouer, "oui j’ai fourni de la drogue et je savais ce qu’il y avait dans le paquet largué"

Suite à cette ultime déclaration, le procureur du roi a retiré sa demande de réprimander Madame par une année de prison. Cependant, le véhicule de cette dernière étant déjà saisi, le ministère public a requis qu’il soit désormais confisqué. La dame ne s’y est pas opposée, soulagée de pouvoir éviter une condamnation inscrite dans son casier judiciaire.

Quand au prévenu absent, un an de prison est requis à son égard.

Le jugement sera rendu le 6 décembre.