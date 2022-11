La fin d’une institution séculaire à Leuze: la pâtisserie Plouviez fermera ses portes en juin 2023 (photos)

Rien que son décor intérieur de style Napoléon III mérite le détour avec son comptoir en marbre de Carrare conçu à partir d’une ancienne descente d’escalier de château, les faïences qui ornent ses murs, ses boiseries sculptées ou encore son sol recouvert de carreaux polychromes. Un cadre exceptionnel qui n’a pas évolué depuis des décennies.

La disparition de la Maison Plouviez en juin 2023, un crève-cœur et la fin d’un savoir-faire unique initié par l’arrière-grand-père de Xavier Gabriels. ©-Eda

Et pourtant, malgré son incroyable longévité, les jours de cette pâtisserie artisanale bicentenaire sont comptés. Xavier Gabriels, qui incarne la 4e génération de Plouviez à la tête du commerce, enlèvera définitivement son tablier en juin 2023. Une retraite bien méritée, après 39 années passées aux fourneaux avec l’appui de son épouse Isabelle, mais teintée d’amertume.

"Personne n’a souhaité reprendre le flambeau au sein de la famille. Je ne cherche pas de repreneur car je me refuse à vendre l’âme de la famille Plouviez. La fin d’aventure de la pâtisserie, c’est une page qui se tourne et un gros gâchis, une cicatrice qui ne se fermera jamais. J’ai tracé une route qui mène malheureusement à une voie sans issue", regrette le pâtissier, qui a une pensée émue pour sa clientèle "si fidèle et reconnaissante de son travail. "

Un décor exceptionnel et authentique qui nous renvoie aux racines profondes de la Maison Plouviez. ©ÉdA

Un projet de musée pour prolonger la belle histoire

Soucieux de faire perdurer la belle histoire familiale dont les premières lignes ont été écrites par ses arrière-grands-parents Alphonse et Marie-Léona en 1888, Xavier Gabriels aimerait y développer un musée.

Du magasin à l’atelier en passant par le vaste jardin riche en fruits et légumes, le Leuzois de 59 ans se verrait bien partager sa passion au travers d’un petit circuit de visites. "Je possède une grande collection de documents de famille et de matériel ancien comme des moules à chocolat, une machine à berlingots (bonbons), une broyeuse à amandes ou encore un batteur mélangeur de la fin des années 1800", nous dit-il.

Deux familles en deux siècles !

Si Alphonse, l’arrière-grand-père, y a fait ses premières armes d’apprenti en 1876, c’est grâce à la famille Grard-Ghiot qui ouvrit, quelques dizaines d’années plus tôt, la boulangerie-pâtisserie originelle sur le coin du forum de l’ancienne cité bonnetière.

"Mon grand-père René Plouviez a succédé à ses parents, en 1922, avant que sa fille aînée Jacqueline (la marraine de Xavier Gabriels) continue de faire prospérer l’activité de pâtissier après son décès en 1967. J’ai ensuite pris le relais, en 1984", détaille l’actuel gérant, qui s’est aussi spécialisé dans la confection de glaces au bon lait de ferme, de confiseries et de chocolats.

L’une des grandes fiertés de M. Gabriels, c’est d’avoir réussi à donner un coup de jeune à la Maison Plouviez, tout en conservant son caractère séculaire et un savoir-faire traditionnel. Le professionnel n’a jamais cédé aux sirènes de l’industrie alimentaire.

L’amour du jardin, des produits locaux et de saison

Un beau trompe-l’œil: ce n’est pas du fromage mais du massepain. ©ÉdA

"Je n’ai jamais changé de façon de travailler. J’en suis resté aux fondamentaux: une bonne génoise, une crème pâtissière, une pâte feuilletée réalisée de façon artisanale grâce à des produits naturels de qualité (farine, œufs, beurre, fruits…). Malheureusement, le métier n’a pas évolué positivement avec l’arrivée des poudres et ingrédients venus du bout monde. Aujourd’hui, il ne faut plus forcément être un boulanger ou pâtissier qualifié pour ouvrir un commerce. On peut tout obtenir en produits surgelés (éclairs, bavarois…) et certains établissements ont, hélas, franchi le pas", déplore-t-il.

Écolo dans l’âme, le pâtissier privilégie le circuit court et les produits de saison, dont la multitude de fruits provenant directement du jardin situé à l’arrière du bâtiment.

"Que ça soit pour la réalisation de chaussons, de flans normands ou des confitures, j’essaie au maximum de tirer profit des plants de pommes, de rhubarbe, de groseilles à maquereau, de kiwis… que je cultive depuis 3 à 4 décennies. Je veille aussi à limiter le gaspillage en utilisant, par exemple, les noyaux de cerises pour la cuisson à blanc des pâtes feuilletées."