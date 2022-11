"Plus de 800 textos, certains à connotation sexuelle, ont été envoyés en l’espace d’un mois à la jeune de 12 ans. Un en particulier a attiré l’attention de ma cliente: “C’est toi que je vais violer cette fois”", indique l’avocat de la partie civile.

Bientôt sexagénaire, l’homme est auditionné. Il confirme avoir eu plusieurs gestes envers la seconde fille de la famille, âgée seulement de 7 ans à l’époque. Plusieurs vidéos mettant en scène la mineure ont été retrouvées.

Dans son audition, il explique: "Il n’y avait rien de grave. Elle avait l’air contente." Des propos qu’il réitère à la barre du tribunal: "Cela me paraissait anodin. C’est en discutant avec le psychologue qui me suit que je me suis rendu compte que les limites avaient été largement dépassées."

La gamine est également questionnée par la police, mais tout ce qu’on peut en retenir, "c’est son attitude anxieuse. Elle est mal à l’aise. Elle a développé un sentiment de culpabilité à l’égard de sa grand-mère qui, d’ailleurs, est toujours avec le prévenu."

Pas une volonté sexuelle

Lors de la perquisition, de nombreuses photos, 15 000 plus précisément, sont trouvées sur l’ordinateur de l’individu. Elles sont classées par prénoms féminins. "Informaticien, il en a profité pour réaliser des sauvegardes de fichiers présents sur les ordinateurs de ses collègues", souligne la procureure. Curiosité malsaine ? Aujourd’hui écarté de son lieu de travail, l’homme, répond: "C’était plutôt compulsif." La magistrate requiert trois ans de prison pour les éléments à charge. Elle fait également mention d’un rapport d’expert selon lequel "le risque de récidive est faible, mais il y a un manque de prise de conscience".

La défense dit "ne pas partager le pessimisme du ministère public quant à la dangerosité de son client". Pour le conseil, "nous n’avons pas affaire à un pédophile. Il a toujours avoué. Il a bien conscience maintenant des règles de pudeur. C’était un jeu, mais pas une volonté sexuelle." Le sursis probatoire est sollicité avec comme conditions: poursuivre une activité professionnelle ainsi que le travail psychologique, ne pas entrer en contact avec les victimes, ne pas être en présence d’enfants.

Le jugement sera rendu le 5 décembre.