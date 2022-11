Leuze: le Centre éducatif Saint-Pierre continue de se développer dans son « grand jardin »

Dans ce "jardin" entretenu par les élèves de la section horticulture, un tout nouveau bâtiment baptisé "Les Roseaux" est sorti de terre juste à côté des "Tilleuls". Cette infrastructure a elle aussi été visée par des travaux, de revitalisation cette fois, tant en façade qu’à l’intérieur. Ses locaux, entièrement réaménagés, accueillent depuis la dernière rentrée scolaire les jeunes de 1re et 2e secondaire.

Des locaux bénis par Mgr Harpigny

L’atrium, l’un des espaces les plus emblématiques, autour duquel s’articulent les salles de cours. ©ÉdA

Ces installations flambant neuves ont été inaugurées en grande pompe, mercredi dernier, avec la bénédiction – au propre comme au figuré – de Mgr Harpigny, évêque de Tournai. À côté des traditionnels discours, la cérémonie revêtait un caractère fort solennel et religieux avec, notamment, une homélie, des prières, chants et autres interludes musicaux.

La direction de l’établissement (enseignement catholique), par la voix de Valérie Kestremond, n’était pas peu fière de voir l’aboutissement de ce projet titanesque initié il y a plus de 7 ans.

"La bonne santé de l’école se manifestant par une hausse de notre population scolaire, nous avons été amenés à envisager la construction d’une infrastructure supplémentaire faisant la jonction entre le ‘‘Collège’’ et les ‘‘Tilleuls’’. Ce dernier bâtiment, qui fut inauguré en 1976, avait besoin d’une rénovation en profondeur", souligne Mme Kestremond.

De 1000 à 1300 élèves: un besoin criant de place

On peut mieux observer le contraste entre le bâtiment «Le Collège», inauguré en 1987, et celui des Roseaux, qui n’existait pas. ©ÉdA

Depuis le début des années 2000, la fréquentation du CESP n’a cessé de progresser en passant de 1000 à plus de 1300 étudiants aujourd’hui, rien que pour le secondaire.

En y incluant les 4 implantations fondamentales (Tour Saint-Pierre, rues du Bois, de Tournai, Pipaix et Ellignies-Sainte-Anne), on dépasse les 2000 élèves !

"Notre école a grandi de façon importante et sa transformation constituait une nécessité impérieuse pour s’adapter à notre environnement, améliorer le cadre de vie et les conditions de travail du personnel et des étudiants…", soutient André Coudyzer, le président du pouvoir organisateur.

Trois années de travaux

Dans les nouvelles installations, on retrouve une trentaine de classes. ©ÉdA

Adossée au "Collège" réservé au 3e degré, la construction "Les Roseaux" fut achevée après 18 mois d’un chantier exécuté par l’entreprise Koekelberg.

Les professeurs et élèves du 1er degré ont intégré leurs nouvelles classes après les congés de Toussaint 2020. "La restauration du bâtiment voisin des Tilleuls a débuté dans la foulée, jusqu’en août 2022. Une réhabilitation très lourde car seule la structure extérieure du bâtiment a été maintenue en l’état et habillée d’une brique de façade ", explique la directrice Valérie Kestremond.

Huit millions € en faveur des 1re et 2e secondaire

©ÉdA

Dans la partie fraîchement rénovée, les salles de cours s’ouvrent sur un magnifique atrium qui, jadis, abritait un jardin intérieur et une mare. Une passerelle permet de relier les « Tilleuls » aux "Roseaux ».

Un budget de 8 millions € a été consenti, essentiellement sur fonds propres, pour offrir aux enseignants et élèves un cadre moderne, lumineux ainsi que des équipements pédagogiques/technologiques adaptés aux exigences actuelles. Le bureau d’architectes ORAES (Blaton-Pipaix) était à la manœuvre pour la conception et le suivi du projet.

"Outre la trentaine de classes, dédiés principalement aux élèves de 1re et 2e secondaire, nous avons (ré)aménagé au sein des deux bâtiments, des laboratoires, des réfectoires, des salles pour les professeurs ou encore un local cyber-média", signale enfin Mme Kestremond.