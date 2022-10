"Pour rappel, nous avons déjà déposé deux fiches Feder qui ont trait à l’extérieur de la gare, a indiqué l’échevin de la mobilité, Nicolas Dumont (Idées). Une pour le réaménagement du parvis tant à l’avant qu’à l’arrière pour créer un véritable espace multimodal et une deuxième pour faire la jonction entre le zoning et la gare. Ici, l’appel à projets concerne l’intérieur. Nous déplorons la fermeture des guichets et nous voulons redynamiser les lieux."

L’ancienne partie guichets, à droite quand on fait face à la gare, sera dédiée à la cohésion sociale et à la jeunesse avec un espace polyvalent équipé pour la tenue de réunions et animations.

La zone centrale de la salle des pas perdus se transformera en espace de co-working. "Les gens pourront y recharger leur téléphone ou leur ordinateur, a expliqué l’échevin. L’idée est d’en faire un lieu de promotion des activités de notre commune: culture, sport, bibliothèque…"

La troisième partie, plus à gauche, sera dédiée à l’économie circulaire (repair-café), aux circuits courts avec la collaboration de la Consigne et à la mobilité douce. " Nous observons de plus en plus de vols de vélos et nous voulons créer une zone sécurisée de stationnement pour 25 vélos avec un système de badges.

Des moyens humains aussi

Comme l’a précisé Nicolas Dumont, rien ne sert d’aménager un bel écrin sans y adjoindre des moyens humains. Ainsi, deux postes vont être ciblés: un coordinateur jeunesse pour développer des actions et un coordinateur communication citoyenne. "Ce dernier aura plutôt un rôle de syndicat d’initiatives pour faire le lien entre la gare et les activités du centre-ville."

La gare n’est pas extensible et le projet prévoit la création d’un auvent de 220 m² qui pourra accueillir des activités extérieures.

"Au niveau budgétaire, nous sommes sur un coût de 659 000 € et les subsides sont de 90% pour le personnel et de 80% pour les infrastructures et courent sur trois ans."

Le timing prévu dans l’appel à projets est une inauguration pour mi-2024 ! Le dossier a été voté à l’unanimité.

Attention au tourisme

Christian Ducattillon (PS) a plaidé pour que la dimension touristique soit davantage mise en avant. Jérôme Brismée (PS) a demandé de rester attentif au coût du personnel quand ce dernier ne sera plus subsidié tandis que Baptiste Leroy (Écolo) a aussi insisté sur le tourisme. "Quant aux 25 places pour les vélos, ce n’est pas tant que ça, a-t-il soutenu. Il faut aussi veiller à ce que les projets Feder et celui-ci ne se chevauchent pas."

Nicolas Dumont s’est voulu optimiste. "Le Feder, ce sont des travaux extérieurs qui peuvent se chevaucher avec les travaux intérieurs dont nous parlons. En plus, Ideta est à la barre des deux côtés."