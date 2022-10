Des coups sur sa compagne, devant les enfants

Le 11 août 2021, le prévenu reconnaît toutefois avoir donné deux coups de poing à son ex-compagne, ainsi qu’avoir détruit son téléphone.

Dans le second dossier, le tribunal reproche au prévenu une entrave méchante à la circulation, ainsi que des faits de menace à l’égard du nouveau compagnon de la mère de ses enfants. "Je reconnais la course-poursuite et le coup de poing que j’ai donné sur la fenêtre du véhicule de la partie civile. En voiture, j’ai été bloqué par mon ex-compagne. J’ai fait un frein à main pour faire un demi-tour et tenter de m’échapper. Mais le sol était glissant, donc j’ai percuté la voiture de la partie civile." Celle-ci réclame un montant de 4 035 euros qui équivaut aux réparations de la voiture.

"Il n’y a pas de quoi être fier de frapper sa femme devant ses enfants de 3 à 6 ans !" a regretté le Ministère public. "J’espère qu’on ne vous reverra plus devant le tribunal. " Le parquet ne s’est pas opposé à une suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Jugement le 17 novembre