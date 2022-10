Leuze: la lutte contre les déchets sauvages peut coûter jusqu’à 208 000 € par an à la Commune

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre, elle organisera un premier Marathon de la propreté afin de conscientiser tout un chacun au respect de l’environnement. Tout au long de la semaine, les enfants de plusieurs écoles de l’entité participeront à diverses actions. Autre partenaire de l’événement, la zone de police Belœil-Leuze sera mobilisée pour sensibiliser la population et renforcer les contrôles sur le terrain.

Des amendes de minimum 50 €

Il n’est pas inutile de rappeler que l’abandon de détritus sur la voie publique constitue une infraction passible d’une amende administrative de 50 € jusqu’à 100 000 € (article 181 du règlement général de police).

"En moyenne, la Commune de Leuze dépense entre 2 et 15 € par habitant et par an pour le nettoyage des déchets en rue et des dépôts clandestins ", peut-on lire sur la page Facebook de l’administration. À l’échelle de la population leuzoise (NDLR: un peu moins de 14 000 habitants), cela représente un coût, à charge de la collectivité, compris entre 27 000 € et 208 000 € ! Des chiffres particulièrement interpellants.

En ces temps d’austérité budgétaire, ces montants considérables pourraient être affectés à d’autres dépenses et offrir un petit ballon d’oxygène à l’ancienne entité bonnetière. Mais encore faut-il que les habitants (une minorité, fort heureusement !) qui considèrent les rues comme des poubelles prennent conscience des impacts environnementaux et financiers de leur comportement.

Nasser, le Monsieur propreté de Leuze. ©ÉdA

L’année dernière, nous avions rencontré Nasser Mohamadi lors de sa tournée dans le centre-ville de Leuze. Depuis plusieurs années, cet agent communal, très apprécié par la population, parcourt inlassablement les rues avec son aspirateur "géant".

"J’en arrive à une moyenne de près d’une demi-tonne de détritus ramassés par semaine, uniquement avec le Glutton. À cela, il faut ajouter les déchets plus volumineux, dont pas mal de vêtements, que je ramasse avec des sacs en attendant leur enlèvement par une équipe du service environnement-propreté. Sans oublier les gros dépôts sauvages (meubles, pneus, machines à laver…) qui sont plus difficiles à évacuer", avait-il confié.