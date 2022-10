Sandrine a vaincu un puzzle de 42 000 pièces, l’un des plus grands du monde (vidéo)

Cette secrétaire de profession, qui nourrit une passion dévorante pour les puzzles, a accompli une performance de taille en achevant récemment un "tour du monde" de 42 000 pièces !

De la tour Eiffel au Taj Mahal en passant par le Parthénon, Big Ben, le pont du Golden Gate ou le Machu Picchu, des dizaines de monuments et sites les plus emblématiques de la planète ont été reconstitués en version miniature par la céphaloclastophile (NDLR: le nom donné aux férus de puzzles et de casse-tête).

Près d’un an de patience

©ÉdA

Un travail de titan qui a nécessité près d’une année de patience pour venir à bout de cette œuvre géante. "Je n’ai pas compté mes heures mais j’y ai parfois consacré des journées complètes, les week-ends. Cela demande du calme et de la rigueur ", précise la Willaupuisienne.

Qu’est-ce qui a donné l’envie à Sandrine Loriau de s’attaquer à l’un des puzzles les plus grands (7,5 mètres de long sur 1,6 m) et les plus ardus au monde ?

Sandrine derrière une (petite) partie de son œuvre géante, dont elle peut être fière.

"C’était un défi, nous dit-elle. J’avais l’habitude de réaliser des puzzles de 1000, 2 000 ou 5 000 pièces et l’envie m’est subitement venue d’en monter un de plus grand format. En voyant ce modèle sur Internet, j’ai dit à mes enfants: ‘‘Regardez ce que je ferai plus tard quand j’aurai le temps.’’ Finalement, ils se sont cotisés avec des amis pour me l’offrir à l’occasion de mes 50 ans. Un beau cadeau de près de 400 €. À aucun moment, je n’ai pensé que c’était trop ambitieux, même si je n’avais jamais été au-delà de 13 200 pièces."

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, l’amour des puzzles l’a toujours animée. "J’ai d’ailleurs gardé précieusement ma collection de petite fille. "

Si avec les études et la vie de famille, Sandrine avait mis progressivement son hobby de côté, elle a repris goût à ses nombreuses vertus (détente, concentration, raisonnement, travail de la mémoire…) voici une dizaine d’années.

"Tout est parti d’un petit accident de santé qui m’a immobilisée pendant un certain temps à la maison. Je cherchais une activité pour m’occuper l’esprit et c’est tout naturellement que je me suis tournée vers la conception de puzzles. Lorsque mes enfants sont devenus indépendants et ont pris leur envol, je m’y suis remise avec plus d’assiduité."

« La dernière pièce ? Un soulagement et de la nostalgie »

Depuis lors, la Leuzoise de 51 ans comptabilise une bonne cinquantaine de réalisations, aux décors extrêmement variés.

Sandrine a pu compter sur l’aide de ses enfants et de son mari pour «attacher» les différentes parties du puzzle.

"Je n’ai pas de thème de prédilection. Il faut simplement que l’image me plaise, que ça soit des portraits d’animaux, des paysages… Une fois que j’ouvre une boîte, je ne peux pas m’empêcher d’assembler quelques pièces, presque tous les jours. J’adore chipoter, les retourner dans tous les sens, regarder les formes et les couleurs… Ça m’apaise en me permettant de décompresser de mon travail."

Au moment de placer la dernière des 42 000 pièces, des sentiments très contrastés se sont bousculés dans la tête de Sandrine Loriau.

"On se dit ‘‘zut’’ parce que c’est fini tout en poussant un ouf de soulagement d’avoir enfin atteint son objectif. Il y a une forme d’accomplissement mais aussi de nostalgie, de tristesse, d’autant qu’il a fallu le déconstruire…"

L’envergure imposante du puzzle, qui occupait toute la place dans sa véranda, ne lui a, en effet, pas trop laissé le choix.

"C’était impossible de l’encadrer en vue de l’exposer dans la maison, car je n’ai aucun mur d’une telle taille, sourit-elle. Je l’ai donc mis en vente sans ignorer la difficulté qu’il y a de trouver un passionné qui dispose de suffisamment de place chez lui."

Comme pour son puzzle XXL qui nous fait voyager sur tous les continents, la céphaloclastophile privilégie le démontage et la revente de ses œuvres ; l’idée étant qu’elles retrouvent une deuxième vie en faisant le bonheur d’un autre adepte.

Un autre exploit dans le viseur: 54 000 pièces

À l’heure d’entamer un puzzle de dimension plus modeste (5 000 pièces), la citoyenne de Willaupuis se verrait bien, "un jour", viser encore plus haut.

« J’ai déjà repéré un modèle de 54 000 pièces représentant la jungle, » glisse notre interlocutrice, qui intégrerait alors le cercle très fermé des passionnés ayant assemblé le plus grand format qui existe à travers le monde.