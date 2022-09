Le conseiller de la majorité, Christian Brotcorne, avait été le premier à jeter un pavé dans la mare en dénonçant "les droits disproportionnés" accordés à la famille Mahy par rapport à ses obligations.

"Le musée de l’Auto occupe un site de plusieurs hectares pour lequel il ne paie presque rien…", avait pointé l’ancien bourgmestre Idées en janvier dernier.

Un loyer dérisoire de… 1 €

La situation contractuelle pose question au regard de la convention – largement favorable à Mahymobiles – passée il y a une dizaine d’années avec les autorités leuzoises.

La collection Mahy est constituée de près de 1000 véhicules (pas tous exposés) retraçant l’histoire de l’automobile depuis 1895. ©EdA

Après avoir mené sa petite enquête, le groupe d’opposition Écolo a livré un constat interpellant: la Ville investit à fonds perdus dans cet outil touristique à très fort potentiel (NDLR: Leuze est propriétaire des bâtiments de l’ancienne usine Ernaelsteen) mais qui n’a jamais vu sa fréquentation décoller.

Chiffres à l’appui, le conseiller Baptiste Leroy a épinglé les 750 000 € qui ont été affectés par la Commune au remboursement des emprunts. "À côté de ça, on paie des assurances et un précompte immobilier de plus de 40 000 € en 2022. En faisant le calcul, Mahymobiles a coûté plus d’un million€ depuis 2003."

Pour quelles retombées pour l’ancienne cité bonnetière ? "Aucune, tant en termes de visibilité, l’Office du tourisme n’assurant pas ses missions de promotion, que de rentrées financières ", soutient le chef de file Écolo.

Une convention qui n’est plus respectée

©EdA

Dans la dernière convention, il était stipulé que Mahy avait comme obligations de payer un loyer de… 1 € et 3,3% de rétrocession sur les entrées. Des engagements qui ne sont même plus respectés par l’opérateur privé, souligne le parti Écolo.

"Depuis 2016, le musée de l’Auto ne donne plus le moindre euro à la Ville alors que la convention signée en 2012 par le bourgmestre Lucien Rawart était déjà extrêmement avantageuse. Dans la première convention datant de 1997, il était prévu que l’exploitant verse un loyer de 25 000 € par an. "

Des emplois sont menacés et on se permet ici de jeter de l’argent par les fenêtres

À l’heure où la Commune doit consentir des économies drastiques, cette situation fait encore plus bondir Baptiste Leroy. "Des agents de l’administration et du CPAS craignent pour leur emploi et on se permet ici de jeter de l’argent (50 000 € de dépenses annuelles) par les fenêtres."

©EdA

Difficile d’y voir clair dans cette affaire, d’autant que la réponse du maïeur libéral a été assez évasive. "Je suppose que l’on a voulu éviter que Mahy ait la possibilité de racheter le site à bon compte (250 000€). L’ASBL a rédigé, via son service juridique, une 2e convention que l’on estimait imbuvable. On a tenté d’obtenir une révision du contrat nous liant à l’ASBL, mais sans succès."

Un avocat mandaté par la Ville

L’échevin Nicolas Dumont (Idées) rejoint aussi la position des "Verts" sur le fait que la convention n’a pas été négociée en faveur de la Commune. " Un avocat a été désigné sur ce dossier très complexe . Il y aura des suites juridiques. On doit reconnaître que la situation est désastreuse et qu’il est inacceptable que les gestionnaires du musée ne respectent plus les obligations reprises dans la convention.

Il est grand temps de mettre la famille Mahy face à ses responsabilités. Je suis néanmoins convaincu qu’il y a quelque chose à faire pour mieux valoriser ce patrimoine. Si Mahymobiles n’engendre aucune rentrée pour la Ville, le site apporte de la notoriété et une activité touristique qui, je le concède, doit être fortement boostée. "