La CGSP exprime sa colère à Leuze: « Pas touche au personnel de l’administration et du CPAS »

Une délégation de plusieurs dizaines de militants de la CGSP-Admi, accompagnés de travailleurs, a manifesté sa colère lundi soir à la porte de l’hémicycle.

« Ce n’est pas un plan de gestion mais de restructuration »

"La gronde est importante. On ne peut pas accepter votre plan de gestion (NDLR: indispensable pour souscrire au plan Oxygène de la Région) qui s’apparente en fait à un plan de restructuration sans aucune concertation. Vous préconisez des suppressions d’emplois (trois ont été actés au sein de la Régie communale) alors que des enveloppes budgétaires seront octroyées avec le plan Oxygène", déplore Sylvain Mention, secrétaire régional de la CGSP-Admi Wapi.

Des travailleurs et militants de la CGSP ont mené une action lundi soir au conseil communal. ©ÉdA

Pascal Douliez, bien connu pour son franc-parler, s’est montré virulent, notamment à l’encontre du bourgmestre Lucien Rawart.

"En 2008, vous nous avez servi un plat infect (NDLR: il y avait eu des licenciements collectifs) et vous arrivez ici avec la même recette, plus indigeste encore. Nous n’admettrons pas que l’on touche au moindre travailleur pour des raisons budgétaires. Si cette mesure est appliquée, cela créera de la misère dans les familles. Les mandataires ont le devoir de protéger les membres du personnel de l’administration et du CPAS", tonne le responsable de ce syndicat qui se dit disposé à entamer des négociations "à la seule condition de sauver l’emploi. "

Par rapport à la casse sociale de 2008, le maïeur libéral soutient que les départs d’agents sous contrat à durée déterminé ont permis d’atténuer l’impact. Le contexte est ici bien plus austère, pas seulement pour l’entité leuzoise mais aussi pour toutes les communes, entraînées dans une spirale infernale qui les étrangle financièrement.

Des charges imputables à des décisions du fédéral

"Entre les cotisations de responsabilisation (pensions des agents) qui flambent, les dotations aux zones de police, de secours, la crise énergétique ou l’inflation, les pouvoirs locaux ne sont plus capables d’assumer les charges dues à des décisions du gouvernement fédéral. J’espère que des dispositions seront prises par les ministres Lalieux (pensions) et Collignon (pouvoirs locaux) afin de soulager les finances communales", souligne Lucien Rawart.

Le premier magistrat soutient que le plan de gestion permettra d’éviter "au maximum" les licenciements et de conserver les services essentiels à la population.

"Bien sûr que l’on ne souhaite pas priver les gens de leur travail mais on va droit dans le mur si rien ne change. Les bourgmestres de Wallonie picarde ont tiré la sonnette d’alarme face aux difficultés, voire à l’impossibilité qu’il y aura de boucler les budgets 2023."

Le responsable de la CGSP-Admi Wapi, Pascal Douliez, s’est insurgé contre les propos du bourgmestre, "qui botte en touche" en renvoyant la patate chaude à d’autres niveaux de pouvoir. "On attend des élus qu’ils fassent preuve d’empathie et prennent leurs responsabilités. Quand on aura tout privatisé dans les services publics, ils deviendront impayables pour les citoyens."

Un manque d’anticipation ?

La Ville de Leuze aurait-elle pu se passer de la bouée de sauvetage promis par le plan Oxygène ? "Avec nos réserves, on aurait peut-être pu tenir le coup un an, mais pas plus. Ce qui pend au nez de pas mal de communes, c’est de tomber en faillite. On consent des efforts à tous niveaux, mais il faut nous aider à supporter les montants colossaux de la cotisation de responsabilisation. D’année en année, c’est quasi le double que l’on doit verser pour les pensions (Ville-CPAS: + 3 millions€). "

À la CGSP comme au sein du groupe Écolo, on estime que les autorités leuzoises auraient dû anticiper les choses en menant une politique de statutarisation du personnel. Ce qui aurait permis d’alléger la facture.