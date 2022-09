Tourpes se remet pleinement en Activité le week-end prochain

Ce prochain week-end (samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 20h) sera riche en animations autour des producteurs tourpiers: la brasserie Dupont, la Cense Caillaux (fromages), l’apiculteur Jean-Luc Strebelle, la toute jeune boucherie Debel ou encore Mme Lufin, conceptrice de bijoux.

Plus qu’un marché de produits locaux, Tourpes en Activité offre l’opportunité au public de déguster de bonnes choses et de découvrir l’envers du décor par le biais de visites guidées. "Nous avons réussi cette année à attirer davantage d’artisans extérieurs, tous actifs dans la région leuzoise et les entités voisines. Les visiteurs pourront admirer diverses démonstrations avec la présence d’un graveur sur verre, d’un tourneur sur bois, d’une vannière, d’une bourrelière, de forgerons d’Ostiches ou encore de représentants du musée de la vie rurale de Huissignies", détaille Jean-Luc Strebelle, administrateur de l’ASBL Tourpes en Activité.

Très impliqués dans la vie du village, les résidents de La Pommeraie extrairont de l’huile de noix et présenteront les créations issues de leurs ateliers.

Sur la place, le groupe de jeunes Les Artisans en herbe proposera une kyrielle d’animations (concerts, tirs à l’arbalète, boum des enfants sans oublier le manège écologique que les parents font tourner en pédalant).

Les écoliers accueilleront aussi le public

Les Compagnons Tourpiers seront évidemment de la partie pour mettre l’ambiance, à l’instar des fanfares de Mainvault, Irchonwelz et Belœil qui défileront dans les rues.

Au rayon des nouveautés, les enfants de l’école communale accueilleront le public dans leur bâtiment ainsi que dans la cour où l’on retrouvera, notamment, un château gonflable. Les élèves inviteront aussi les visiteurs à aller à la rencontre des exposants/producteurs avec un petit jeu de devinettes. "Le programme comporte d’autres innovations comme une randonnée cyclo, samedi à 14 h. Il y aura aussi une marche Adeps de 5, 10 et 20 km prévue à partir de 9h, dimanche, à la Tourette de la Pommeraie", précise M. Strebelle, qui partagera sa passion des abeilles via une expo dans les locaux de chez Dupont.

Si la mise en valeur du travail des artisans a toujours fait partie de l’ADN de Tourpes en Activité, il y a un autre volet que l’on évoque moins souvent. "On a eu cette volonté d’aller plus loin en tant qu’acteur du développement de la vie culturelle du village. Tourpes en Activité est devenu un événement fédérateur, qui réunit des associations, des artistes de rue, des groupes musicaux, etc."