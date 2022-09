VIDÉO | Une récolte de houblon peu fructueuse pour la brasserie Dubuisson (Pipaix)

Ce jeudi, à la brasserie Dubuisson, c’était jour de récolte du houblon. Malheureusement, cette année, la réjouissance des brasseurs n’est pas au rendez-vous. La sécheresse qui a perduré tout l’été n’a pas permis au houblon de se développer autant que souhaité, tant en quantité qu’en qualité. « D’habitude, on peut espérer une récolte d’environ 500 kg. Cette année, on s’attend plutôt à 250-300 kg, annonce Antonin Maes, maître brasseur chez Dubuisson. Les tiges ne sont pas aussi touffues qu’à l’accoutumée et les houblons sont plus petits. De plus, toujours à cause du manque d’eau, les fleurs contiennent 40% moins de résine amère que les années précédentes. Pour obtenir le même goût, il faudra donc une quantité de houblon plus importante. »