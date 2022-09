L’investissement le plus conséquent a été consenti pour la salle Saint-Michel, qui a subi un fameux lifting évalué à 150 000 €. C’est là que les étudiants du département éducation de la Haute école ont l’habitude de se retrouver: ils sont environ 500 à suivre la formation d’instituteur/trice et de professeur(e) dans le secondaire inférieur.

Le chantier, achevé au printemps et financé à raison de 70 % par le Conseil social de la HELHa, a véritablement transformé la salle Saint-Michel en un espace multimodal, à la fois moderne, lumineux et cosy avec son coin « salon ».

La salle, au milieu de laquelle trône un olivier, bénéficie d’une belle lumière naturelle grâce à la création d’une verrière. ©ÉdA

"On est dans l’état d’esprit du co-working, avec un accent mis sur le travail en petits groupes. Notre objectif est de rendre tous les espaces de travail modulables en parfaite adéquation avec les dispositifs d’enseignement", explique Sandrine Duplicy, la responsable du service communication. "La salle Saint-Michel est un outil important de par ses multiples vocations: elle sert d’endroit de détente pour les étudiants, qui s’y restaurent, et on y organise des cours, des sessions d’examens…"

Avant les années 60, on ne parlait pas de salle mais de cour Saint-Michel. ©ÉdA

Et dire qu’à l’origine, ce n’était qu’une "simple"cour; il a fallu attendre les années 60 pour qu’elle soit coiffée d’un toit et ensuite réaménagée. "Des travaux s’imposaient car la salle était devenue vétuste, de par son âge avancé. Elle n’offrait plus un confort optimal, notamment sur le plan thermique, à nos étudiants", souligne Didier Leleux, le directeur des infrastructures de la HELHa.

Des espaces construits avec les étudiants et le personnel

Renouvellement de la couverture, renforcement de l’isolation, installation d’un nouvel éclairage, création d’une verrière, reconfiguration des lieux…, la métamorphose est impressionnante. "On n’a conservé que les quatre colonnes situées au centre de la pièce", glisse M. Leleux.

La magnifique cuisine a été repensée par les étudiants lors de leurs cours d’arts plastiques. ©ÉdA

La singularité du projet réside dans l’implication des étudiants, qui ont eu leur mot à dire. "L’espace cuisine a par exemple été repensé par les futurs instituteurs/trices lors des cours d’arts plastiques, entre autres via la conception d’une fresque (représentant Saint-Michel terrassant un dragon)."

La rénovation de la salle dédiée aux membres du personnel de l’école normale a aussi été le fruit d’un travail collaboratif mené avec les enseignants. Un budget estimé à 15 000 € a été dégagé afin de rafraîchir l’endroit (peinture, éclairage, mobilier…).

« C’est important d’accentuer, via l’amélioration de nos locaux, le bien-être tant de nos équipes que des étudiants. Les salles ont été rénovées selon la même logique, pour qu’elles soient des espaces encore plus chaleureux », insiste Jean-Marc Vifquin, le directeur de l’établissement leuzois.