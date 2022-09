Quand le relogement de réfugiés ukrainiens devient un casse-tête

Dès la fin mars, cet habitant de Pipaix a migré à l’étage de son domicile afin de mettre le rez-de-chaussée à disposition d’une famille de 5 personnes (une maman avec 4 enfants, puis 3 suite au retour de l’un d’eux en Ukraine). Une solution qui ne devait être que provisoire, le temps pour le CPAS de Leuze de trouver un nouveau logement adapté à ses besoins.

"Je n’avais pas mis un ultimatum même si je pensais que l’accueil ne durerait pas plus de 2 ou 3 mois", nous dit Henri Wuidart, qui ne regrette en rien son geste empreint d’altruisme et de bonté.

"Les relations sont bonnes et il n’y a jamais eu de gros conflits avec cette famille de réfugiés, qui est devenue autonome financièrement. Certes, la cohabitation n’est pas toujours aisée, vu la configuration des lieux, le nombre de personnes hébergées et la barrière de la langue. Mais je fais ça de bon cœur."

Retrouver son «chez lui», pour ses petits-enfants

Les mois défilent et la situation s’enlise, faute d’issue favorable malgré toute la bonne volonté des équipes du CPAS. "En juin dernier, au moment de dresser le bilan avec une assistante sociale de l’institution, j’ai émis le souhait (NDLR: bien légitime) que l’accueil soit terminé pour la fin du mois d’août. La durée d’occupation rendait la charge assez lourde. J’aspirais à retrouver un rythme de vie normal à l’approche de la rentrée. J’ai des petits-enfants, que je vais régulièrement chercher à l’école, et je désire pouvoir à nouveau les recevoir à la maison. Et qu’ils se sentent vraiment chez leur papy, ce qui n’était plus le cas ces 5 derniers mois", affirme le septuagénaire.

Des visites de logements ont bien eu lieu mais elles se sont révélées infructueuses.

Se rendant compte des difficultés qui se posaient (le terme de la période d’hébergement était presque atteint), Henri Wuidart décide alors de prendre les choses en mains. Le Pipaisien, domicilié à la rue des Fourches, songe à la cure du village, inoccupée depuis plusieurs années.

"Après le 15 août, j’ai pris contact avec le Doyen de la paroisse qui ne voyait pas d’inconvénient à ce que cette famille ukrainienne emménage dans le presbytère. Même son de cloche du côté de la fabrique d’église, de plusieurs échevins et de l’assistante sociale chargée du dossier. Selon cette dernière, ça ne devait être qu’une simple formalité: le bâtiment était conforme, avec la possibilité d’y installer 4 couchages. Il fallait juste que la Ville de Leuze, qui en est propriétaire, marque son accord. Toutes les conditions étaient réunies (confort, lieu assez spacieux…)."

Cure de Pipaix: pourquoi ce refus?

Le citoyen leuzois pensait entrevoir le bout du tunnel mais à sa grande surprise, la demande d’occupation de la cure de Pipaix se heurta à un refus. "La situation est ubuesque, déplore M. Wuidart.

Le bourgmestre invoq ue comme raison le fait qu’un prêtre va peut-être arriver dans la cure, mais le Doyen m’a assuré n’être au courant de rien. M. Willocq m’a parlé d’une période de 6 mois entre une éventuelle nomination et l’installation d’un prêtre. Un délai raisonnable avant que le CPAS puisse garantir l’accès à un autre logement."

Peut-on parler d’une "décision à géométrie variable"alors qu’il y a quelques mois, une dame, dont la maison a été détruite par la tempête Eunice, a reçu le feu vert pour être temporairement relogée dans la cure? Cela ne fait aucun doute pour notre interlocuteur. "La solution était toute trouvée mais l’on m’a mis des bâtons dans les roues."

L’histoire a pris des proportions telles que le Chanoine Patrick Willocq a fait une mise au point sur le site internet du doyenné de Leuze. Une publication destinée à couper court à des rumeurs autour d’allées et venues de "locataires"au presbytère de Pipaix.

Il y évoque la sollicitation reçue pour l’accueil de la famille ukrainienne. "Suite à la demande de M. Wuidart, M. le bourgmestre m’a contacté afin de me demander si l’arrivée d’un prêtre n’était pas programmée. Je lui ai répondu qu’il est toujours possible que notre Évêque envoie un prêtre occuper le presbytère, mais qu’à ma connaissance, cela n’était pas prévu dans l’immédiat. On pouvait donc accueillir cette famille pour la durée maximale (6 mois) envisagée […], mais la décision revenait à l’autorité communale."Ce mercredi, on apprenait que le dossier s’était enfin débloqué (voir ci-dessous).