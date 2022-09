La fête Dujardin, pour faire le plein de découvertes ce week-end à Leuze

La fête Dujardin, et son copieux programme familial, a en effet été co-construit avec les équipes de la bibliothèque, du Plan de cohésion sociale, du magasin alimentaire La Consigne (circuit court) ainsi que le CdHo. Pour la 2e édition de ce festival en plein air, le public est attendu ce week-end dans le parc d’Herseau, derrière la bibliothèque, sur le parking du centre culturel et à l’arrière de la Maison de la cohésion sociale. Spectacles (cirque, fanfare…), concerts, fête des ateliers, marché artisanal et activités pour les plus jeunes (lectures, jeux…), il y en aura pour tous les goûts.

Une rencontre littéraire samedi soir

L’événement, entièrement gratuit, débutera samedi à 19 h par une rencontre littéraire, sous la tente berbère, avec Adeline Dieudonné. L’auteure bruxelloise a raflé une succession de prix grâce à son roman La Vraie Vie, écoulé à 250 000 exemplaires et traduit dans plus de vingt langues!

Marché des producteurs, foire aux associations, spectacles…

La journée dominicale verra se déployer une foule d’activités. La bibliothèque ouvrira ses portes de 11h à 18h, une rencontre avec les associations locales est prévue jusqu’à 15h tandis que de nombreuses initiations seront proposées entre 11 h et 13h: ateliers guitare, chant, BD, techniques artistiques, théâtre (13h30 et 15h30), le tout ponctué par une flash-mob vers 16h. Dégustations et animations musicales seront aussi au menu (de 11h à 15h) avec un marché des producteurs locaux du collectif La Consigne.

La suite des festivités s’annonce tout aussi alléchante: lecture de textes de l’atelier d’écriture de la bibliothèque (11 h) par Michel Voiturier, atelier jeux de société animé par Pauline Blyau (de 14 à 16 h), lecture vivante Cueillette de livres à partir de 14h et spectacle pour petits et grands Les contes du Coquelicot (13h30 et 15h30).

Cocodile Dundish en clôture

Deux autres créations artistiques tiendront en haleine le public. À 14h30, la Compagnie Balance-toi mêlera cirque et théâtre de rue à travers son spectacle Km 13. La Tournaisienne Nathalie Wargnies mènera le public en bateau avec Quatorze Beaufort (16h20), où la poésie et le burlesque ne font qu’un.

Les Crocodile Dundish (et leur style décalé) viendront clôturer la fête Dujardin à 17 h. De Beyoncé à Lily Alen en passant par Imagine Dragons ou Britney Spears, le groupe revisitera les grands tubes de la pop en version folk/bluegrass.

Infos: 069/66.24.67; www.cultureleuze.be