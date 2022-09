Rentrée à Leuze: les écoles communales se maintiennent bien

Les chiffres de la population scolaire sont plutôt bons si l’on en juge par les 684 inscriptions comptabilisées au sein des 9 implantations communales. Un statu quo par rapport à l’année scolaire 2021-2022 (687 élèves).

"Le comptage a cependant été réalisé au 15 janvier tandis que le relevé remonte au 29 août pour cette nouvelle rentrée. Cela signifie que la fréquentation de nos écoles sera supérieure avec l’arrivée de bambins de maternelles dans le courant de l’année", souligne M. Hourez.

De manière générale, tous les établissements se maintiennent au niveau des effectifs. "On observe une stabilité remarquable ces trois dernières années dans le primaire (468 élèves en 2020-2021 puis 469). Pour les maternelles, on est déjà à 215 enfants, contre 218 précédemment)."

Blicquy et Pipaix ont la cote

Ce sont les écoles de Pipaix et de Blicquy qui ont le plus progressé. La première a accueilli dix bambins de plus en maternelles (de 26 à 36) alors que pour la seconde, il y a eu une excellente rentrée chez les plus grands (de 50 à 64 élèves). À Vieux-Leuze par contre, la plus grosse implantation communale, on affiche une légère diminution. "Cette situation s’explique par un grand nombre d’élèves qui ont quitté l’école à l’issue de leur 6eprimaire. Quelques familles ont aussi déménagé."

Les inquiétudes de l’échevin de l’Enseignement étaient davantage portées sur les écoles de Bon-Air et du Rempart, en centre-ville. Ces deux établissements, "où l’indice socio-économique est bas", bénéficient, depuis fin janvier 2022, d’une intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles permettant d’octroyer des repas gratuits aux maternelles. "Cette gratuité sera encore d’application durant deux ans", précise M. Hourez.

Tant à Bon-Air qu’au Rempart, la bonne rentrée a apporté des apaisements. "Les craintes étaient plus anciennes pour Bon-Air, où il n’y avait que 29 inscriptions en primaires en 2020-2021 . Mais depuis lors, la fréquentation a bien augmenté. C’était surtout inquiétant pour l’implantation du Rempart car on annonçait beaucoup de départs. On craignait en fin d’année scolaire ne plus compter que 15 ou 16 bambins de maternelles."

L’ouverture d’une section immersion en anglais à partir de la 3ematernelle a été salutaire. "Le projet a eu un effet positif puisque l’on dénombre désormais à l’école du Rempart 31 élèves en maternelles (dont 6 en immersion)."