À 10 ans, Martin Mullier a réussi l’exploit de vaincre le Mont Ventoux (vidéos)

À seulement 10 ans, le Leuzois Martin Mullier a réalisé un authentique exploit en escaladant, le 12 août dernier, le Mont Chauve aux côtés de son papa.

" On a pour habitude de passer nos vacances dans la région et j’en profite, depuis une bonne dizaine d’années, pour grimper le Ventoux. Cela faisait plusieurs années que mon fils, à qui j’ai transmis la passion du vélo, me demandait quand il pourrait m’accompagner. Cette montagne le fascine. Cet été, on s’est décidé à effectuer la montée ensemble", raconte Damien Mullier, qui se qualifie de "cyclo amateur", adepte des sorties hebdomadaires avec un groupe d’amis.

Un mental d’acier pour accomplir cette prouesse

Sacrée performance que celle réalisée par Martin, que l’on voit ici dans de forts pourcentages, à l’approche du sommet. ©EdA

C’est depuis le village de Sault que Damien et Martin ont attaqué les premières pentes du Géant de Provence, par son versant le moins abrupt. Une montée de près de 26 km (!) présentant un dénivelé positif de 1186 mètres.

" J’avais des petites inquiétudes au départ car je ne savais pas comment ça allait se passer vu la difficulté du col. J’avais envisagé la possibilité qu’au bout de quelques kilomètres, il me demanderait d’arrêter. On s’était fixé un objectif raisonnable d’atteindre le chalet Reynard, après avoir parcouru les deux tiers de l’ascension. Une partie moins difficile et relativement roulante avec des pourcentages moyens de 4-5%", explique le papa.

Sans s’être spécifiquement préparé, Martin a fait montre d’une incroyable ténacité et de solides jambes pour vaincre le Ventoux, au terme de 2h26 d’effort intense. Une prouesse pour un cycliste débutant comme lui, qui avale entre 30 et 40 km par mois en VTT dans le sillage de son papa.

«Il dépassait certains cyclos»

Les yeux rivés vers le sommet, le jeune Leuzois n’a pas imaginé un seul instant jeter l’éponge, même lorsque des rampes de plus de 10% se dressaient face à lui dans le final (NDLR:la pente s’élève à 8% de moyenne sur les 6 derniers kilomètres).

Un dépassement de soi qui force l’admiration. " La performance de mon garçon est épatante; je suis extrêmement fier de lui. Il a montré une volonté de fer et au vu de ses aptitudes, il roulera sans doute plus vite que moi dans quelques années. Dans la première partie de l’ascension, je le sentais particulièrement à l’aise, au point qu’il dépassait certains adultes", sourit Damien Mullier.

Chaudement encouragé dans la montée

©EdA

Beaucoup de cyclotouristes ont écarquillé les yeux en voyant un si jeune garçon accomplir un tel challenge. " C’est incroyable le nombre de félicitations et d’encouragements reçus tout au long du parcours, que ce soit des cyclistes ou des automobilistes. Ça nous a fait chaud au cœur."

Et pourtant, père et fils ont bien failli ne jamais rallier le toit du col en raison d’un incident mécanique.

" Au chalet Reynard, Martin respirait la forme mais en repartant, il a connu une crevaison à 4 km du sommet. C’est la seule fois qu’il a vraiment râlé. On a fort heureusement réussi à réparer sa roue."

«J’étais fixé sur mon objectif»

Le défi sportif dans le sang, Martin aspire déjà à remonter en selle pour, de nouveau, défier le Mont Chauve.

" J’ai réalisé mon rêve d’être aux côtés de mon papa dans le Ventoux. Mon secret? J’ai tenu le coup grâce à mon mental; je ne me suis jamais dérouragé même quand j’avais mal aux jambes dans les plus forts pourcentages. J’étais fixé sur mon objectif d’arriver en haut", nous dit le garçon.

Son papa n’a pas attendu bien longtemps avant de reprendre la route, ce vendredi, en vue de relever un ambitieux challenge: devenir un Cinglé du Ventoux en venant à bout de ses trois versants le même jour.