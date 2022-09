Le CPAS de Leuze perd un tiers de ses repas scolaires: le MR étale ses divisions

«Cette hausse met de nombreux parents dans une situation compliquée»

Ingrid Deregnaucourt, conseillère Écolo, fut la première à s’étonner de l’augmentation brutale des tarifs à la cantine: de 2 à 4 € pour les maternelles et de 3 à 5 € en primaires. " Comment a-t-on pu en arriver à une telle majoration, qui met de nombreux parents dans une situation compliquée? Tous les enfants doivent avoir accès à des repas de qualité, à des prix abordables. Pour certains d’entre eux, c’est le seul repas chaud de la journée."

En décidant de se tourner vers un prestataire privé pour la confection et la livraison dans les écoles (NDLR: la société devrait être désignée d’ici la fin de l’année), le CPAS et la Commune font une grave erreur selon l’élue de la minorité. " Si l’on veut réaliser des économies d’échelle, cela passe par un accroissement du nombre de repas préparés dans la cuisine du CPAS. Ici, on aura l’effet inverse. A-t-on recherché des partenariats avec des communes voisines pour y arriver?"

Marche arrière toute!

Il s’agit d’un retour en arrière, sachant que la firme Sodexo était à la manœuvre avant la reprise en main, en septembre 2019, de la gestion de la cuisine du home par le CPAS. " Sodexo, qui y avait placé du personnel, fournissait des milliers de repas fatalement peu coûteux, pas uniquement à Leuze mais aussi à Mons et dans d’autres entités (au sein d’écoles, d’hôpitaux…).Le CPAS bénéficiait alors de ristournes. Puis est venue la mode des circuits courts et suite au départ de la société, il a fallu engager des agents pour les repas scolaires. Il n’y a plus eu de rentrées financières venant de la distribution de denrées à l’extérieur de notre commune", explique le maïeur Lucien Rawart (MR).

La cuisine du CPAS, «un outil ultra-performant qui sera sous-utilisée.» ©ÉdA

Explosion des coûts de l’énergie et des matières premières (+ 40% pour la viande), indexations des salaires, mesures imposées dans le cadre du Plan Oxygène…, la situation était intenable d’après la présidente du CPAS.

" J’avais préconisé, l’an passé, une révision des prix des repas scolaires, ce qui aurait permis d’éviter une évolution aussi flagrante. Mais la proposition avait été refusée par le collège, souligne Béatrice Fontaine (MR).On s’est basé sur les tarifs pratiqués par des fournisseurs extérieurs officiant dans des communes voisines. Des mesures d’économie nous sont imposées. Même avec ces nouveaux prix, on ne rentre pas dans nos frais. Pour cela, il faudrait produire le double de la quantité actuelle de repas scolaires."

On se tire dans les pattes au sein du MR

Là où l’on fut assez surpris, c’est en constatant que les banderilles n’étaient pas seulement décochées par l’opposition PS/Écolo.

Le discours tenu par Willy Hourez, l’échevin libéral de l’Enseignement, a laissé pantois pas mal de conseillers. Exprimant sa " mauvaise humeur", il a ouvertement critiqué sa famille politique (NDLR: le MR siège avec le groupe Idées au sein de la majorité) en assurant ne pas avoir été concerté dans la fixation des prix de la cantine. Ambiance…

" J’ai été extrêmement surpris par l’ampleur de la hausse. J’ai appris cette décision du CPAS par le service enseignement. Quand le point est passé en collège, je me suis abstenu en affichant mon mécontentement sur cette façon de procéder. Il aurait pu y avoir une concertation plus générale en vue d’analyser d’autres pistes."

Une perte de quelque 90 repas par jour

Chiffres à l’appui, l’échevin impute la chute spectaculaire de la quantité de plats fournis aux écoles depuis la rentrée aux nouveaux tarifs.

" Le CPAS livrait en moyenne 280 repas par jour en septembre 2021, sur un total de 687 enfants. Aujourd’hui (NDLR: mardi), on en était à 189 commandes, soit une perte de 91 repas. On me signale même que sur 2 implantations, un seul enfant prendra un repas chaud à l’école.Je me demande bien quel soumissionnaire acceptera de livrer aussi peu de repas pour nos écoles communales… Cette diminution touche encore une fois une population plus défavorisée", déplore-t-il.

Bien que malmenée par son collègue et voisin de table, Béatrice Fontaine ne s’est pas démontée en gardant son calme olympien.

" Je n’en ai pas parlé en collège au préalable parce que l’an dernier, ma suggestion n’avait pas été acceptée. L’adaptation tarifaire a été décidée par le CPAS, qui se retrouve au pied du mur avec énormément de mesures à prendre par rapport à d’autres services communaux…", précise la présidente en rappelant qu’un fonds "précarité infantile" existe en collaboration avec le centre PMS. Le CPAS supporte le coût des repas scolaires pour les familles en difficulté, après enquête sociale. " On n’a jamais laissé un enfant sans repas, si l’on voit qu’il n’a rien à manger à midi."