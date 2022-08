Si les retombées économiques sont indéniables pour la Wallonie picarde, il y a un revers de la médaille. De telles infrastructures génèrent des nuisances sonores et olfactives, de jour comme de nuit.

Certains citoyens s’en accommodent, d’autres pas, principalement du côté de Chapelle-à-Wattines où les habitants subissent le plus de désagréments. En décembre 2019, une pétition avait circulé dans le village, recueillant quelque 50 signatures.

C’est le village de Chapelle-à-Wattines qui subit le plus de nuisances des activités de Lutosa. ©ÉdA

Les tensions sont aujourd’hui ravivées suite à une demande de modification du permis unique qui avait été octroyé à Lutosa en 2013. L’enquête publique qui en découle se clôture ce mardi. Le service urbanisme de la ville de Leuze a réceptionné une quinzaine de courriers.

Que sollicite la société appartenant au groupe McCain? L’ambition de Lutosa est d’obtenir une révision de ses conditions d’exploitation concernant les émissions de COV (composés organiques volatils, soit les odeurs émises), les rejets de ses eaux usées ou encore ses niveaux sonores.

Les opposants au projet jugent les deux premières demandes légitimes: un délai est "réclamé" pour un projet d’investissement (NDLR: une seconde chaudière) destiné à réduire les odeurs. Pour l’évacuation des eaux usées, le volume rejeté devrait baisser grâce au recyclage de l’eau en interne.

©ÉdA

Là où des riverains expriment une opposition ferme, c’est au niveau des normes de bruit. L’entreprise spécialisée dans la transformation de pommes de terre veut bénéficier d’une dérogation qui lui permettrait de dépasser les seuils fixés dans son permis.

«L’usine dépasse déjà les normes de bruit»

" Le problème, c’est que Lutosa, qui n’a pas reçu de dérogation en 2013, ne respecte même pas les valeurs limites qui lui ont été imposées(NDLR: des campagnes de mesure de bruit le démontreraient).Il y a un certain ras-le-bol parmi les habitants impactés par l’activité (bruit et odeurs) de la société et qui sont obligés de fermer leurs fenêtres, surtout la nuit. Un courrier toutes boîtes a été distribué afin de sensibiliser la population locale", indique Nicolas Jouret qui, avec sa casquette de conseiller communal (Idées), se fait le relais des inquiétudes citoyennes.

«Maintenir la pression»

Dans le permis actuel, les valeurs limites en termes de bruit sont, en journée (de 7 à 19h), de 50 décibels pour les maisons situées à plus de 500 m de l’usine et de 55 dB pour les plus proches. Durant la nuit, entre 22h et 6h, Lutosa est tenue de respecter des normes de 40 et 45 décibels.

Si la Région accorde son feu vert à la demande de dérogation, les installations du zoning du Vieux-Pont pourront augmenter leurs émissions de 5 dB. Inimaginable pour les riverains. " Nous voulons maintenir la pression pour que Lutosa fasse des efforts afin de diminuer ses nuisances sonores. On peut craindre le contraire en cas de modification de permis", précise M. Jouret.