Leuze: plus de 6000 personnes attendues à la ducasse de Bon-Air

On épinglera le jeudi l’Happy Hour, petite nouveauté programmée à 19h30 en présence de la Team Dance Forever d’Orphéa Gorski. Mais le temps fort sera sans conteste le concert de l’orchestre international du Shape à 20h45, qui attire toujours la foule à Bon-Air en Fête.

Cover de Simple Minds

La journée de vendredi sera plus axée sur le sport avec un Run Nature de 5 km (18h30) et un jogging de 11 km (18h45). En cette année anniversaire pour Simple Minds (40 ans de carrière), le cover band City Light reprendra, dès 22 h, les plus grands tubes du groupe britannique.

Une brocante accessible à partir de 8h suivie d’un tournoi d’indiaca (9h) lanceront le week-end de festivités. Une Kid’s Party ravira les enfants samedi (14h) sous un chapiteau qui accueillera à 22 h le groupe régional Zénith, que l’on ne présente plus. Marche de 5 et 10 km, concert apéritif de la fanfare de Thieulain et dîner campagnard rythmeront la journée dominicale.

Le moment le plus attendu interviendra dimanche, à 14h, lors du cortège folklorique dans les rues (avec un rondeau final prévu à 18 h). Le public aura l’occasion de saluer M. et Mme Bon-Air, accompagnés de leur bébé et de Victor, un géant créé en hommage à un ancien porteur.

" Une dizaine de géants défileront, dont certains provenant de la région d’Ath-Lessines, aux côtés de groupes musicaux de Wapi comme l’Harmonie Royale Union de Lorette, les Compagnons tourpiers, la clique des pompiers de Leuze…"

Entrée gratuite durant les 4 jours. Il reste de la place pour les repas, la brocante et le tournoi d’indiaca.

Infos: 0471/24.48.28; le programme complet sur www.bon-air-renouveau.be