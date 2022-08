Un nouveau terrain (de jeu) pour le chapiteau de Tourpes

" Même si les conditions étaient difficiles, avec un public qui devait rester assis, cette édition a été une bouffée d’oxygène, ne fût-ce que pour préserver l’enthousiasme des ‘‘fêtards’’, des membres du comité, des jeunes… Le chapiteau 2021 nous a permis de mettre en place de nouvelles activités que l’on reconduira cette année, comme le tournoi de molkky et un concert à la place de notre habituelle soirée dansante", explique Damien Decock, qui vient de prendre la présidence de la FJA de Leuze. Un parfum de liberté soufflera cette année sur le chapiteau de Tourpes, qui battra son plein ces vendredi, samedi et dimanche.

" Ce sera l’édition du renouveau qui s’inscrira, en même temps, dans la continuité de notre programme traditionnel", confie le jeune président d’un comité d’une trentaine de chevilles ouvrières.

Se balader en dégustant des produits locaux

Le coup d’envoi de l’événement sera donné ce jeudi avec les jeux interéquipes (19 h) et la soirée d’ouverture animée par le fidèle DJ leuzois T.O. Lancée en 2018, la chouette balade gourmande baptisée Tourpenade (5 km à pied ou 20 km à vélo) sera à savourer samedi matin, de 9 h à 12 h. " On fournira aux participants un sac composé de produits locaux à déguster sur le parcours », précise Damien Decock. À l’affiche figure aussi, pour les amateurs de jeux d’adresse, un tournoi de molkky (13h), une Kid’s Party à partir de 15 h suivie, dès 21 h, de la soirée des jeunes Vamos a la playa. DJ Fredo et Papi Jumper seront aux platines.

La journée dominicale sera marquée par plusieurs activités phares du chapiteau tourpier: la balade de tracteurs ancêtres (9h30), le concours de traction à 11 h, le repas campagnard sans oublier l’incontournable autocross et stock-car. On attend 300 véhicules. " Une course qui promet du beau spectacle. »

Le groupe de cover Blue Caps viendra mettre l’ambiance sur le coup de 20h30 avant le retour de DJ T.O pour la soirée de clôture.