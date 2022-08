Leuze: une place plus importante réservée aux modes doux grâce au chantier de la N7

Depuis le jeudi 18 août, ce tronçon est fermé à la circulation avec des déviations mises en place pour les véhicules légers et lourds.

" L’asphaltage de la voirie, sur 25000 m2, est programmé ces jeudi et vendredi avant la réalisation des marquages samedi.La circulation sera rétablie dans le courant de l’après-midi", nous dit Martin Vander Massen, le conducteur de ce chantier exécuté par l’entreprise TRBA.

Des contrôles de police pour veiller au respect des déviations

Ce sont surtout les habitants de l’avenue de la Libération, de la rue Tournai et des voiries adjacentes du centre-ville de Leuze qui ont de quoi se réjouir de la fin des travaux. Ces voiries sont en effet soumises à un trafic plus dense (voitures et camions de moins de 3,5 tonnes) en raison des déviations.

Le charroi lourd (+ de 3,5 tonnes) venant de Tournai est lui redirigé vers la chaussée de Mons (N50) depuis Barry. Mais cela n’empêche malheureusement pas certains chauffeurs de faire fi de la signalisation provisoire en poursuivant leur route vers le passage à niveau de l’avenue de la Libération. Des contrôles de police ont été effectués ces derniers jours.

Une traversée cycliste vers la gare

Le chantier, financé par la Sofico à concurrence de 389 000 € (hors TVA), ne se limite pas à la réfection de la chaussée, également concernée par des aménagements en faveur de la mobilité douce. La bande centrale sera supprimée de manière à sécuriser les pistes cyclables, qui seront élargies. Il n’y aura donc plus que deux voies de circulation.

" Une traversée cycliste sera par ailleurs créée à hauteur de la société Parduyns, ce qui permettra aux usagers de rejoindre l’arrière de la gare et, dans son prolongement, le futur RAVeL de la ligne 86 (Leuze-Frasnes)", explique M. Vander Massen, de l’entreprise TRBA.