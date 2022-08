Leuze: le prix des repas va doubler à la rentrée pour les enfants des écoles communales

De 2 à 4 € en maternelles, de 3 à 5 € en primaires

De fait, le tarif de la cantine pour les maternelles grimpera à 4 € par jour au lieu de 2 €. Les familles d’élèves de primaires devront quant à elles payer 5 €, contre 3 € jusqu’ici. Cette adaptation de coût va faire mal au portefeuille des ménages, dans un contexte général de crise marquée par une inflation record.

Est-ce à dire que certains parents vont se détourner de ce service en optant pour les repas tartines au dîner?

La réponse est clairement oui pour Sophie De Clercq, maman de deux enfants inscrits à l’école de Tourpes, qui considère que c’est un "sacré budget."

«Manger à la cantine ne devrait pas être un luxe»

" On peut comprendre que l’on indexe les prix mais pas dans de telles proportions. Manger un repas complet à l’école ne devrait pas être un luxe. Cette hausse va creuser davantage les inégalités entre les familles. Certaines d’entre elles n’ont pas forcément les moyens ou la capacité, par manque de temps, de cuisiner le soir. La santé et l’éducation sont des domaines fondamentaux, pour lesquels on ne devrait pas rogner dans les budgets.".

La jeune mère de famille, qui se dit très remontée, juge par ailleurs regrettable d’avoir d’été prévenue à quelques jours de la rentrée scolaire.

" Je ne jette pas la pierre à l’école, qui a probablement été prévenue tardivement. Je fais partie de deux groupes de parents sur les réseaux sociaux et la majorité va privilégier les tartines, ou bien mettre leur enfant au repas complet un jour ou deux par semaine. »

On ne rentre pas dans nos frais, même avec cette hausse

Ce n’est un secret pour personne à Leuze, la Ville et le CPAS traversent une grosse zone de turbulences avec, comme seule bouée de sauvetage, le plan Oxygène qui doit permettre de remettre les finances à flot. Il faut donc se serrer la ceinture, à tous les échelons, et c’est la seconde mesure actée par le CPAS, après le non-renouvellement des contrats à durée déterminée.

" Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on a pris cette décision. Nous sommes bien conscients que cette hausse des tarifs des repas scolaires est significative, mais on n’avait pas le choix », explique Béatrice Fontaine, la présidente du Centre d’action sociale, à qui l’on demande de réaliser 1,5 million € d’économies.

Même avec de telles majorations de prix pour les repas complets, le CPAS de Leuze ne rentre pas dans ses frais, précise Mme Fontaine. " On devrait réaliser le double de repas pour être bénéficiaire. Le coût des matières premières s’est envolé et l’indexation des salaires joue aussi sur les prix. Un audit de la maison de repos, mené par une société privée, nous donnera des pistes pour que notre cuisine, notamment, soit plus rentable."

Quid des emplois ?

Trois ans après avoir repris en main la gestion de la cuisine centrale (exit Sodexo), dans laquelle plus de 800 000 € ont été investis, l’institution sociale va faire marche arrière. Dans quelques mois, elle abandonnera la préparation et la livraison des plats, qui seront confiées à un prestataire privé, uniquement pour les écoles.

" Les prix demandés aux parents sont valables uniquement jusqu’aux vacances de Noël, sachant qu’on ne distribuera plus les repas, composés essentiellement de produits locaux, par la suite, indique Béatrice Fontaine. La Ville de Leuze va prendre contact avec des sociétés spécialisées pour des remises de prix. » Des emplois sont-ils menacés au niveau du personnel de cuisine du CPAS? " On ne sait pas encore », assure sa présidente.

De la soupe pour tous et des repas gratuits pour les écoliers précarisés

Outre les élèves du communal, la hausse des tarifs concernera aussi le service d’accueil extrascolaire Les Galipettes ainsi que les employés du CPAS qui se restaurent au home.

La facture ne sera, en revanche, pas plus salée pour les bambins de la crèche et les résidents de la maison de repos. " On a des obligations à respecter. Pour les jeunes enfants, le prix journalier pour leur accueil est fixé en fonction des revenus des parents (barème ONE)."

Par rapport aux familles en situation de précarité, Mme Fontaine insiste sur la prise en charge, par le CPAS, de l’entièreté du coût des repas en collaboration avec le centre PMS.

" De même, nous allons continuer à fournir des potages gratuits à tous les écoliers de nos implantations communales, qui mangent ou non des repas chaudsà midi. »