Chantier du RAVeL Leuze-Frasnes: une opportunité en or de booster l’attractivité des deux communes

Ce ne fut pas une mince affaire au regard de l’imposante végétation qui colonisait cette partie de l’ancienne ligne 86 (entièrement déferrée).

En se rendant tout au bout de la rue de la Dendre, près de l’ancien magasin Natureo, on peut avoir un petit aperçu de ce chantier significatif qui donnera un fameux coup de boost à la mobilité douce.

Un chaînon manquant

Ce futur RAVeL, s’étendant sur 4,4 km entre le quartier de la Dendre et le village frasnois de Moustier, traversera le territoire leuzois dans un axe nord-sud. Grâce à ses différents points d’entrée, il permettra de connecter les villages de Chapelle-à-Wattines ou de Grandmetz à la gare de Leuze, tout en assurant une liaison avec le RAVeL existant de l’autre portion de la ligne 86 (Leuze-Blaton).

Déjà débroussaillé, le futur RAVeL débouchera, côté leuzois, à la rue de la Dendre. Le budget (600 000€) sera sans doute trop juste vu l'explosion du coût des matériaux. ©ÉdA

" Le nouveau RAVeL sera un outil très important de par ses multiples vocations: il servira bien sûr de lieu de loisirs mais les utilisateurs pourront aussi l’emprunter pour se rendre au travail ou aller à l’école. On est convaincu que cet aménagement conduira à un changement modal, en incitant davantage de citoyens à se déplacer à vélo, en trottinette ou à pied », souligne Nicolas Dumont, l’échevin leuzois de la Mobilité.

Si le timing des travaux est respecté, les cyclistes et autres promeneurs profiteront de cette liaison verte sécurisée dès le printemps 2023. " La société TRBA va bientôt s’attaquer au coffrage, avant la réalisation des fondations et la pose du béton. Bien que plus onéreux par rapport au macadam, ce revêtement tient mieux dans le temps et nécessite donc moins d’entretien." Quand on sait que la commune de Frasnes est dans les starting-blocks afin de prolonger le RAVeL sur son territoire (jusqu’à Renaix), son pouvoir d’attraction n’en sera que renforcé.

Une position enviable au centre du réseau

L’échevin Nicolas Dumont se réjouit de voir aboutir ce projet significatif pour le développement de la mobilité douce. ©EdA

« Les perspectives de développement sont intéressantes, notamment sur le plan touristique, affirme l’échevin compétent.Lorsqu’on analyse la carte du réseau RAVeL en Wallonie picarde, on se rend compte que les itinéraires forment une boucle. En y intégrant ce chaînon manquant (Leuze-Frasnes-Renaix), on obtiendra un 8 avec, au centre du réseau, la ville de Leuze et sa gare. Une aubaine, d’autant que l’on désire transformer le site de la SNCB en un lieu intermodal, où se déploiera l’office du tourisme. Ce sera un point de chute idéal pour, in fine, stimuler l’économie locale (retombées potentielles pour l’Horeca, les musées…). »

Cyclotourisme flamand: un gros potentiel

Il ne faut pas non plus sous-estimer le potentiel de cyclotouristes flamands que ce RAVeL pourrait attirer. Quelque 600 000 €, dont 200 000 € de subsides régionaux, seront investis dans la jonction Leuze-Frasnes. " Un petit budget sera alloué à l’installation d’îlots de convivialité (bancs, tables de pique-nique…) le long du parcours. Le travail se fait en concertation avec les autorités frasnoises. »

On notera enfin que des vestiges du passé ferroviaire de la ligne 86, tels que des panneaux de signalisation, seront conservés sur le tracé. " Nous souhaitions valoriser, en collaboration avec l’ASBL des Amis des chemins de fer, ces éléments de façon à rappeler l’histoire du site aux futurs utilisateurs. »