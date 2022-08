Challenge des Jeunes : Willaupuis, c’était… réussi !

Ce week-end avait lieu la manche du Challenge des Jeunes du côté de Willaupuis où se déroulait la fête du village. C’est dans ce même cadre que s’organisait d’ailleurs l’étape de course à pied, sous un soleil resplendissant. Une toute nouvelle équipe composée de Max, Camille, Lionel, Pauline, Barbara et Dominique a été mise en place pour l’organisation de celle-ci! Une réussite avec 159 enfants qui ont parcouru les différents parcours allant de 50 à 1200 m dans les rues du village. Comme il se doit lors de chaque épreuve du Challenge des jeunes, un cadeau était remis à chaque enfant pour saluer leurs efforts lors de la course.