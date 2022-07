Une réussite plus qu’espérée pour le chapiteau de Thieulain

Une affluence qui a même obligé les organisateurs à augmenter la capacité de leur site en l’espace de quelques heures."Lors de la soirée du vendredi, il y avait à peine la place pour se déplacer dans le chapiteau et même dehors. C’est pour cela qu’après la fête qui a fini vers 4h du matin, nous nous sommes vite remis au travail le samedi pour augmenter la capacité d’accueil du public, offrant au total un espace de 8 hectares", continue Victor.

Une grosse logistique

Pour cet événement qui amasse des milliers de spectateurs, les moyens mis en œuvre son colossaux. "Nous sommes au total 150 bénévoles à nous relayer durant l’événement. Nous procédons par vague de 50 personnes, qui prennent constamment le relais notamment après les soirées pour animer les activités en journée. Cela demande une grosse organisation, mais nous avons la chance de pouvoir compter sur la solidarité présente dans le village et aux alentours. Les plus jeunes comme les plus anciens ne comptent pas leurs heures pour que ce projet soit un succès. Nous les remercions chaleureusement, tout comme nos nombreux sponsors sans qui tout cela ne serait pas possible."

Au-delà de la mixité dans le comité, les animations du chapiteau de Thieulain se veulent aussi diversifiées. De tradition, dans son programme, on retrouve des soirées DJ, une boom des enfants avec châteaux gonflables et maquillages, des activités sportives telles qu’une course à pied, une randonnée VTT et un dîner campagnard.

C’est l’entièreté du village qui pouvait se retrouver dans une ambiance décontractée à l’occasion de ce mini-festival, devenu une vraie institution depuis sa création en 1984.

Un espace de retrouvailles

La convivialité et les retrouvailles sont d’ailleurs les maîtres mots du chapiteau de Thieulain."Nous vivons presque tous dans ce petit village et, paradoxalement, nous ne nous voyons presque jamais. Cet événement donne l’occasion de retrouver des amis, des anciennes connaissances et permet tout simplement aux habitants de festoyer ensemble et ce en confondant toutes les générations. Pour nous, organisateurs, permettre ce moment unique dans l’année est une véritable fierté", se félicite le vice-président.

Place maintenant au démontage du matériel qui doit être effectué en un temps record."Nous mettons une semaine et demie à tout assembler. Par contre, les champs que nous louons doivent eux être remis en état en l’espace de seulement une journée. Ce n’est pas toujours facile avec seulement quelques heures de sommeil sur 4 jours…", souligne Victor.

Outre le chapiteau, la Jeunesse de Thieulain organise également en octobre un repas moules, en janvier une soirée d’hiver ou encore en mars un dîner steaks. Pour suivre l’intégralité du programme concocté par ce comité survitaminé, rendez-vous sur la page Facebook "Jeunesse de Thieulain".