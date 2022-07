La Jeunesse revient en force

Tout le monde y trouve son compte

Si le chapiteau a déjà ouvert ses portes jeudi avec un afterwork et le concert d’Awissa, le week-end se poursuit avec un riche programme. De nombreuses activités sont proposées pour que chacun y trouve son compte. " Nous voulons offrir un programme diversifié pour que tout le monde s’y retrouve autant les plus petits grâce à la boum samedi après-midi que les plus âgés avec la journée de dimanche. Notre objectif est de réunir tout le village ce week-end", explique le président de la Jeunesse de Thieulain.

Les festivités de Thieulain reprennent majoritairement le même déroulé qu’en 2019: " Nous avons simplement décalé la course au vendredi et nous l’avons remplacée par un afterwork jeudi". Ainsi, deux joggings de 5 et 10 kilomètres, une balade nocturne en VTT et les jeux inter-comités sont organisés ce vendredi. La journée se clôturera par une soirée "40 ans de hits" avec Mlle Luna et Stéphane Baert. Le samedi, place au tournoi de beach-volley et, dès 22 heures à la "Summer Party DJ" avec, entre autres, Mark With A K et le duo Papi Jumper.

Le dimanche en journée, les visiteurs pourront assister à un concours de traction et à l’autocross, et participer à une randonnée en VTT. Le week-end se terminera en beauté par un concert du groupe Zénith.

Entre 8000 et 10000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Le comité et les 150 bénévoles sont plus motivés que jamais à les accueillir à la rue Humont à Thieulain pour cette édition qui s’annonce mémorable.

Plus d’infos sur la page Facebook Jeunesse de Thieulain