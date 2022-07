Menacée de disparition, la ducasse de Pipaix a pu être sauvée grâce au soutien de la population

La structure, qui ne bénéficie d’aucun subside, avait lancé l’été dernier un vibrant appel à l’aide en mettant sur pied une balade au nom évocateur: "Marche ou crève!" C’était l’événement de la dernière chance. Fort heureusement, le soutien de la population a été au-delà des espérances du comité de bénévoles de l’Écourché, avec pas moins de 800 participants.

De quoi relancer la machine et entrevoir avec sérénité une nouvelle édition de la ducasse de Pipaix. La place du village retrouvera des airs de station balnéaire en se transformant en une vaste plage de sable fin. Le cercle d’animation l’Écourché innove cette année en lançant un tournoi de beach-indiaca, le vendredi soir en ouverture des festivités.

" On s’était orienté vers du beach-rugby durant 3 ou 4 éditions mais je pense que l’indiaca attirera un public plus large ", nous dit Gilbert Van Renterghem, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation.

Le tournoi de beach-volley affiche presque complet

Le week-end des 6 et 7 août sera, lui, consacré au traditionnel et très populaire tournoi de beach-volley. Des centaines de joueurs plongeront dans le sable entre 9h et 19h. " L’engouement est toujours bien présent puisqu’il y a déjà 49équipes inscrites sur un total de 60. Pour ceux qui hésitent, il ne faut pas tarder à réserver sur notre site internet ", précise notre interlocuteur.

La journée dominicale ne connaîtra pas non plus de grands bouleversements avec une matinée très sportive. Après le départ d’un petit jogging de 4 km réservé aux débutants, la 35e corrida pipaisienne, reprise dans le challenge ACRHO, s’élancera sur le coup de 10h15. Au menu des coureurs, un circuit de 10,3 km à travers la campagne locale.

La suite du programme sera musicale: la fanfare de Rongy donnera un concert vers 17h30 avant la soirée danse et musique folk assurée à partir de 20h par les groupes Cecilia et Micheu/Stef.

Petite restauration sur place. Infos et inscriptions en ligne via le site www.ecourche.be.