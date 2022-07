Il ne faut cependant pas s’arrêter à cette vision tant elle se situe à l’opposé du dynamisme affiché au quotidien par sa petite équipe d’animations (un peu plus de 4 équivalents temps plein).

En attendant son emménagement au sein du centre d’affaires voisin, rue d’Ath, l’institution leuzoise obtient, depuis plusieurs années, une juste récompense de son important travail abattu, tant dans ses locaux que sur le terrain.

Une institution qui sort de ses murs

Malgré la crise Covid, l’année 2021 est à marquer d’une pierre blanche pour la bibliothèque, qui a enregistré 1862 lecteurs individuels (NDLR: plus de 9000 en incluant les collectivités, comme les établissements scolaires).

" Il s’agit d’un nombre record alors qu’en 2019, nous étions un peu au-dessus des 1700 lecteurs. Parmi ce public, davantage féminin, on draine tout de même près d’un tiers d’habitants domiciliés dans d’autres entités ", souligne Pauline Dehouck, sa responsable.

Ces chiffres démontrent à suffisance que le plaisir dese plonger dans un bouquin, une revue ou une BD ne s’est pas estompé en dépit de l’offre pléthorique en matière de loisirs. À défaut d’avoir pu mener des animations durant 6 mois, jusqu’en mai 2021, les bibliothécaires n’ont pas voulu se laisser abattre.

Service de prêts en take-away, de prises de rendez-vous…, la bibliothèque, qui compte près de 38500 documents dans sa collection, a su se réinventer pour maintenir le contact avec son public. Les citoyens les plus fragilisés, que la crise n’a guère épargnés, n’ont pas été oubliés.

" On a réussi à toucher l’an dernier 44 résidents de homes et 4 lecteurs à domicile, ce qui représente 720 prêts , détaille la bibliothécaire en chef. La philosophie de notre structure n’est pas d’être repliée sur elle-même mais de sortir de ses murs, pour aller à la rencontre de la population. Nous investissons régulièrement d’autres lieux comme le cinéma Novelty ou plus récemment le pavillon du Coron. "

Plus de 36000 prêts par an

L’activité de la bibliothèque de Leuze, qui a vu sa reconnaissance en catégorie 2 être reconduite, ne se résume pas à ses quelque 36400 prêts annuels (soit 130 livres loués par jour d’ouverture en 2021!).

Cercles de lecture, ateliers d’écriture, origami, rencontres avec des auteurs…, les actions de l’institution sont particulièrement riches et diversifiées.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil sur le nombre d’animations effectuées au sein des 17 écoles de l’entité (93), en faveur des familles (58), des adultes (71), des jeunes enfants des milieux d’accueil (30), des personnes hospitalisées à Saint-Jean-de-Dieu, etc.

" Par rapport aux écoles, nous ne sommes plus dans un système d’animations clé-sur-porte.Les enseignants sont acteurs de leur projet et nous construisons avec eux des animations sur base des thématiques choisies ", explique Pauline Dehouck.

En perpétuelle évolution, l’institution a récemment installé un mur d’expression pour les adolescents et lancé un cercle de lecture dédié aux mangas. " Dans nos projets, on aimerait organiser un service de prêts en dehors des murs de la bibliothèque ", précise enfin sa responsable.