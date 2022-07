La célèbre brasserie Dubuisson (Pipaix) manque de main-d’œuvre

Il y a quelques jours, le Forem mettait également à jour sa liste des métiers en pénurie et 31 nouvelles fonctions y faisaient leur apparition. Parmi celles-ci, 30% d’entre elles provenaient du secteur Horeca!

En ce début d’été, la brasserie Dubuisson relève que pas moins de 34 profils sont signalés comme manquants dans ses établissements situés à Tournai, Ath, Pipaix, Mons, Charleroi et Louvain-la-Neuve. Une situation qui menace fortement le fonctionnement des établissements. " C’est une situation inédite , explique Gérald Deschamps, directeur opérationnel de la brasserie Dubuisson, Ce manque de personnel représente en moyenne 20% de nos équipes. Nous recherchons des profils dans tous les domaines: il nous manque des managers de restaurant, des chefs de salle, des commis de salle, des plongeurs, des commis de cuisine ou encore des agents d’accueil… Cela devient très compliqué de gérer et de faire tourner nos établissements dans ces conditions. D’autant que la haute saison commence et que nous nous attendons à de grosses fréquentations cet été".

Trouver du personnel relève aujourd’hui du chemin de croix: "Nos annonces de recrutement recueillent de moins en moins de candidats, et lorsque nous organisons des entretiens, 10% seulement des personnes s’y présentent" , précise encore Gérald Deschamps.

Même le recrutement pour des jobs étudiants est devenu compliqué. Autrefois, il s’agissait de profil sur lequel le secteur de l’Horeca pouvait facilement compter pour pallier la hausse des activités. Aujourd’hui, les jeunes s’en détournent et trouvent de l’emploi dans d’autres filières.

"Si nous ne trouvons pas de personnel rapidement, nous devrons envisager d’autres solutions , précise Gérald Deschamps, Nous pourrions, par exemple, être contraints de réduire nos capacités d’accueil ou encore de revoir nos jours d’ouverture".

Des conditions de travail pourtant intéressantes

La brasserie Dubuisson développe pourtant sur une politique de recrutement attractive, avec des salaires nets très intéressants. Par exemple, un salaire minimal avoisinant les 1800 € nets pour un serveur. En plus de son salaire net, ce dernier peut encore compter sur le système d’heures supplémentaires défiscalisées qui lui permet d’ajouter plus de 350 € nets par mois à son revenu. Au-delà de l’aspect financier, d’autres avantages sont proposés. Par exemple, des semaines de travail aménagées sur 4 jours sont mises en place. Enfin, aucune compétence ni qualification ne sont requises pour certains profils. Seuls le savoir-être et la motivation comptent!

https ://www.dubuisson.com/category/emploi