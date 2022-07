Leuze: la piscine communale sera fermée au moins jusqu’à la rentrée scolaire

Officiellement, les travaux sont suspendus car jugés impayables au vu de la spirale inflationniste actuelle (NDLR: les coûts des matériaux se sont notamment envolés).

En comptant les imprévus inhérents à ce type de dossier et la hausse des taux d’intérêt liés à l’emprunt, on est passé d’une enveloppe de 4,9millions€ à une estimation de 7 millions€ (+ 20%). Une réalité qui fait d’autant plus mal que le subside régional accordé dans le cadre du plan Piscines n’a pas suivi la même courbe exponentielle.

" Avec une subvention inchangée d’un peu plus de 1,5million€, les surcoûts nous auraient conduits à devoir supporter un montant encore supérieur au montant de départ ", avait indiqué le président de la Régie communale autonome (RCA), Nicolas Dumont, lors du dernier conseil communal.

Jusqu’au bout, les gestionnaires de la RCA, qui exploitent la piscine, ont exploré une multitude de pistes (partenariat public/privé, supracommunalité…) afin de sauver le futur centre aquatique de la noyade. Sans succès… " Une nouvelle piscine aurait entraîné une augmentation de 300000€ de la dotation communale. "

Un audit sur la stabilité du bâtiment

En sursis, le "vieux" bassin de natation leuzois, inauguré en 1974, est donc maintenu par la force des choses. Ceci dit, le site n’accueillera aucun nageur durant ces deux mois d’été. Cette fermeture avait été annoncée il y a plusieurs semaines mais elle se justifiait alors par le démarrage du chantier du nouveau complexe aquatique.

Si l’infrastructure existante n’est pas accessible, c’est parce qu’un audit de stabilité doit être réalisé. Une étude qui s’accompagnera de quelques travaux (réparations, renouvellement de pièces, sécurisation…) indispensables à son bon fonctionnement.

Les impacts en termes de fréquentation seront malgré tout limités, sachant que les écoles représentent deux tiers des entrées (environ 28000 par an sur un total de 38000).

En exécutant les travaux cet été, la Ville de Leuze et la Régie espèrent être en mesure de rouvrir la piscine communale pour la rentrée scolaire.