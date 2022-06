Meurtre à Blicquy: un Cluedo théâtral imaginé par les habitants

Ce fait divers sanglant n’est en rien tiré d’une histoire vraie puisqu’il a été imaginé par l’écrivain Willem Van den Boosche. Auteur de nouvelles et de romans policiers, le Blicquytois a donné vie à un parcours spectacle coécrit avec des habitants du village.

Un chouette projet participatif derrière lequel on retrouve le comité Blicquy Vit, qui a fait appel à la talentueuse comédienne leuzoise Vinciane Geerinckx pour la mise en scène.

©ÉdA

Ce "Cluedo théâtral" sera joué ces vendredi et samedi en soirée ainsi que dimanche matin, à raison de trois représentations par jour. " La création de ce spectacle a été un travail de longue haleine, ces deux dernières années. La crise du coronavirus a pas mal chamboulé l’organisation des ateliers d’écriture, la conception des décors…, mais les habitants de Blicquy voulaient arriver au bout du projet. Depuis quatre mois, on répète presque tous les week-ends ", nous explique Mme Geerinckx, directrice artistique de la Compagnie Sur le fil.

Les villageois, à la fois créateurs et comédiens

Une trentaine de villageois se glisseront dans la peau de comédiens afin de plonger le public au cœur de cette enquête policière.

" Il ne faut pas oublier non plus tous les bénévoles, une trentaine au total, qui assureront la logistique et la gestion du bar. C’est grâce au dynamisme et à l’enthousiasme de cette grande équipe que l’on a pu construire le spectacle ", salue la metteuse en scène.

Le domaine du château de la famille du Roy, où se dérouleront les représentations. ©ÉdA

C’est dans le cadre du parc du château de la famille du Roy, face à l’église Saint-Lambert, que les spectateurs ayant réservé leur place tenteront d’élucider le meurtre d’Adémar. Ils seront guidés par un inspecteur revêche et un sergent pas très dégourdi qui les emmèneront d’une saynète à l’autre.

" Le public sera pris à partie afin d’essayer de démasquer le coupable sur base d’indices. Lors de ce spectacle déambulatoire, différents personnages ayant côtoyé la victime seront notamment interrogés. Malgré le caractère sanglant du meurtre, les scènes seront pleines d’humour « , affirme Vinciane Geerinckx.

Un énorme engouement!

Les 9 départs limités, pour chacun, à 30 participants (à partir de 8 ans), se dérouleront ces vendredi à 18h30, 19h et 19h30, samedi à 19h, 19h30 et 20h ainsi que du dimanche dès 9h30, 10h et 10h30. Soutenu par la Fondation Roi Baudouin, la Province de Hainaut et la bibliothèque de Leuze, le spectacle itinérant simplement baptisé "Meurtre à Blicquy" suscite un énorme engouement au sein de la population.

" On affiche complet pour toutes les représentations sauf pour celles de samedi, où il reste une dizaine de places disponibles. Le projet est déjà réussi avant même de commencer ", se réjouit notre interlocutrice.

Outre l’implication des villageois dans la conception de l’enquête policière, les enfants de l’école communale de Blicquy se sont investis dans la création d’éléments de décors (masques), à l’instar du groupe 100% féminin des Froufrous Leuze, et de chansons qui seront interprétées par une chorale.

Le nouveau géant de Blicquy Vit dévoilé

On notera par ailleurs que la programmation dominicale sera plus étoffée avec, dès midi, un concert apéritif donné par les Compagnons Tourpiers. S’ensuivra un repas campagnard (sur réservation) avec, au menu, du jambon grillé.

Le comité de village Blicquy Vit profitera de l’occasion pour inaugurer, sur le coup de 15h, son tout nouveau géant, en présence d’autres grandes figures du folklore de la région.

Inscription pour les ultimes places disponibles du spectacle (10 €, 5 € par enfant) via magienoireblicquy@gmail.com; 0477/82.95.43