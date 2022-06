À moins de 15 kilomètres du centre de Tournai, la plus ancienne brasserie familiale wallonne accueille tous les amateurs de bière dans un cadre verdoyant unique. Depuis 1769, 8 générations de brasseurs développent des bières qui transmettent une histoire familiale riche et authentique.

En face de la brasserie, de l’autre côté de la route, un nouveau site est venu compléter la maison Dubuisson en 2019. Il s’agit du domaine de Ghyssegnies, un lieu-dit du village de Pipaix. " Tout a en fait débuté ici, explique Gauthier Fraiteur, le responsable communication de la brasserie. Joseph Leroy, l’ancêtre direct de Hugues Dubuisson, y brassait de la bière pour le seigneur de l’époque avant de déménager de l’autre côté de la route."

Une histoire de famille qui ne s’est donc jamais vraiment éloignée des origines, tant géographiquement que dans les affaires. Ce qui n’empêche pas la maison de vivre avec son temps en proposant des activités actuelles.

Voyage dans le temps

Le Beerstorium , qui occupe aujourd’hui le domaine de Ghyssegnies, est le premier musée interactif wallon sur le thème de la bière. Ludique, moderne et interactif, le lieu rajoute une réelle dimension touristique à la marque Dubuisson . En famille ou entre amis, découvrez à travers plusieurs activités les spécificités des produits développés sur place. La famille Dubuisson a confié la mission à des spécialistes du musée interactif de transformer la bâtisse en un vrai voyage dans le temps et le défi est largement réussi! Entre l’authentique et le moderne, la réalité virtuelle, l’escape game ou même le nouveau photomaton permettent à toutes les générations de se plonger dans l’histoire fascinante de cette marque familiale qui a traversé les époques. "L’objectif, c’est de montrer ce qu’on fait, notre savoir-faire et notre passion!" , insiste Gauthier Fraiteur. À la fin de la visite d’une heure environ, il est possible de participer à "une dégustation innovante". Via un téléphone ancien, passez commande directement auprès d’Hugues Dubuisson qui se fera le plaisir de vous expliquer les caractéristiques de la bière que vous dégustez.

Une expérience complète

L’atout du site, c’est l’expérience complète qu’il propose pour vivre un moment unique en famille ou entre amis. De nombreuses formules sont à combiner pour passer une journée entière à découvrir ces produits du terroir, s’amuser et prendre du bon temps. La combinaison idéale selon nous? Démarrer par le Beerstorium pour découvrir l’histoire de la famille Dubuisson avant de se restaurer à la taverne attenante. À la carte, retrouvez snacks et plats traditionnels de brasserie mais aussi la mythique Bush, la Cuvée de Trolls ou encore la Surfine… Autant de bières traditionnelles ou plus modernes élaborées avec la passion du goût. Enfin, n’oubliez pas de visiter la brasserie de l’autre côté de la route – réservez sur le site internet pour obtenir des réductions sur le pack global – et de terminer en repassant par la boutique de la Brasserie Dubuisson .