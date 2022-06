Des agriculteurs leuzois ont dédié toutes leurs terres à l’alimentation du bétail

©EdA

Quand ils ont repris, en 2018, la ferme familiale des parents de Christine, le couple de Thieulain (Leuze-en-Hainaut) n’avait qu’une idée en tête: s’affranchir de la dépendance aux marchés internationaux en rendant la structure plus autonome sur le plan alimentaire. Exit donc l’agriculture conventionnelle privilégiée depuis la fin des années 60 à la ferme de la Warde.

Peu à peu, les deux agriculteurs ont décidé de bannir le maïs, les pulpes surpressées ou le soja importé d’Amérique du Sud destinés à nourrir le bétail. " Le maïs est riche en énergie mais pauvre en protéines contrairement au soja, avec lequel il se marie bien pour des rations équilibrées , explique Christine Delcroix. Mais le soja a un impact environnemental catastrophique. Au-delà des coûts énormes de transport, il est responsable de la déforestation massive et ses monocultures appauvrissent les sols. "

«Un pari très risqué»

Ce changement radical ne s’est pas fait du jour au lendemain au sein de l’exploitation leuzoise. Pour arriver à une autosuffisance alimentaire presque totale, Christine et Samuel ont sacrifié les champs de pommes de terre, de betteraves, de froment… au profit de pâturages. Un choix qu’ils ne regrettent pas, que du contraire.

Plusieurs types de céréales sont cultivés sur une même parcelle. ©ÉdA

" Notre troupeau de 50 vaches laitières est désormais nourri grâce à l’herbe et aux mélanges de céréales (avoine, épeautre, pois, triticale ) qui poussent sur nos parcelles.Nous avons adapté notre cheptel à ce que nos terres (55 ha) peuvent fournir. On dispose aussi de prairies de fauche pour l’hiver. La seule chose que l’on achète, ce sont quelques hectares de maïs à un fermier bio actif à 5 km de Thieulain. "

En dédiant leurs terres au fourrage, les exploitants de la ferme de la Warde concèdent qu’ils se sont, au départ, mis en danger. " En supprimant les cultures traditionnelles, toute la rentabilité économique ne reposait plus que sur la production de lait. C’était un gros risque de se détourner de l’industrie agroalimentaire pour aller vers une conversion bio. Un processus qui s’est concrétisé après deux ans de travail, au travers d’une certification reçue en novembre 2021. "

Des races plus rustiques

Forts de leur dynamisme, Christine et son époux sont parvenus à développer un modèle économique pérenne, notamment grâce à la vente directe de produits laitiers (yaourts, crèmes, fromages frais…) au sein de leur magasin. Des produits labellisés bio dont la qualité ne se dément pas, comme leur beurre qui a obtenu une médaille d’argent lors d’un récent concours de la Province du Hainaut. Comme autre source de revenus, on retrouve la vente en laiterie, " mais à des prix sur lesquels on n’a pas de prise. "

©ÉdA

Cultiver en bio, cela implique de n’avoir recours à aucun produit phytosanitaire ni engrais chimique. " Le contexte de crise nous conforte dans notre philosophie au regard des hausses drastiques des prix des pesticides, des engrais… ", assure Samuel Batteux.

La moyenne d’âge des vaches de la race Holstein est de 2,4 lactations en Wallonie, ce qui signifie que les fermes font leurs bénéfices sur… 6 mois!

Parmi les évolutions marquantes, les hosteins, autrefois reines dans les prairies de l’exploitation laitière, ont été progressivement remplacées par des races rustiques. Des croisements ont été réalisés avec des montbéliardes et des rouges flamandes, une race du nord de la France en voie de disparition. Cette transition n’est, là aussi, pas anodine puisqu’elle est guidée par des considérations écologiques et économiques.

" La hostein est souvent sélectionnée car elle donne plus de lait (environ 10000 litres par an), mais ce sont des vaches fragiles. Outre les problèmes de reproduction, leur durée de vie n’est pas longue. La moyenne d’âge est de 2,4 lactations en Wallonie, ce qui signifie que les fermes font leurs bénéfices sur… 6 mois! En intégrant d’autres races, on voulait travailler sur la longévité de nos bovins. Si l’on peut traire pendant 5 ans au lieu de 2 ans et demi, l’impact écologique sera forcément moins élevé. Les deux premières années de leur vie, les hosteins émettent du CO2 et du méthane sans être productives ", souligne Christine Delcroix.