Leuze: des pistes pour le trajet vélo-boulot

La dernière phase d’extension de la zone Leuze-Europe 2 sera finalisée en septembre, avec 16 hectares de nouvelles parcelles équipées, tandis que la modification du plan de secteur est approuvée pour 30 hectares supplémentaires sur Leuze-Europe 3. À l’horizon 2030, le pôle accueillera 2600 travailleurs sur 150 hectares. Les enjeux de mobilité sont importants. "Cet événement est le point d’orgue d’une préparation qui a commencé en 2021, a souligné Nicolas Dumont, échevin leuzois de la mobilité. Pour gagner en expertise et en maîtrise, nous avons regroupé différents acteurs comme Ideta, les syndicats, l’Union wallonne des entreprises, Entreprendre. Wapi ainsi que le Gracq de Leuze et l’ADEL, l’association des entreprises leuzoises. Il y a sur le site deux grosses entreprises de travail adapté dont les travailleurs connaissent des difficultés en matière de transports. Les horaires de bus ont été adaptés aux horaires des travailleurs après discussion avec le TEC et les entreprises. La ligne express du TEC mise en place avec un arrêt dans le zoning est aussi une bonne chose."

Un guide de la mobilité du travailleur a été distribué dans chaque entreprise, avec des infos pratiques pour se rendre au travail autrement qu’en voiture.

Incohérences dans le zoning

Au départ du parking d’Eurakor, c’est Ghislain Fays, représentant du Gracq de Leuze, qui menait le petit cortège de vélos. "Nous avons souhaité montrer au ministre quelques incohérences dans le zoning pour les cyclistes, notamment dans les ronds-points où la piste cyclable est dessinée avec des angles droits qui obligent le cycliste à mettre pied à terre. Et à un moment, la piste cyclable s’arrête net."

FGTB et CSC étaient aussi de la partie via leur cellule mobilité . "Ici à Leuze, c’est pratiquement un projet-pilote. Il faudrait répercuter le principe à l’échelle des autres zonings de Wallonie picarde et ensuite de la Région wallonne, assure Maxime Bruggeman, de la cellule mobilité de la CSC. Nous encourageons aussi les projets de covoiturage. Au vu du coût des carburants, cette formule gagne du terrain."

Le ministre Henry a rappelé les investissements prévus dans les infrastructures et les aménagements facilitant les modes doux. "Ça représente un budget de 400 millions, sans oublier le droit de tirage des communes destiné à développer les modes doux", a-t-il dit.

Reste maintenant à trouver des sources de financement pour rendre la vie plus facile aux cyclistes du PAE et à améliorer les liaisons depuis la gare et les villages vers le zoning.