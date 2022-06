Paraplégique, Élodie marche à nouveau et va au bout de ses rêves

En 2018, son quotidien bascule lorsqu’un banal accident domestique condamne cette mère de famille à rester paraplégique durant 18 mois. " Les médecins disaient que je ne remarcherais jamais, mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre.

À force de volonté, de travail de rééducation intensive et grâce à un état d’esprit combatif, j’ai pu retrouver l’usage de mes jambes, même si je me déplace difficilement avec une béquille ", explique Élodie Kint, qui a aussi eu à mener un autre combat, contre le cancer.

Un beau message d’espoir

Malgré son handicap, la Leuzoise de 33 ans veut aujourd’hui démontrer qu’il faut continuer à aller de l’avant et à croire en ses rêves. Avec son compagnon Peter, elle relèvera le 17 juillet prochain un challenge de taille, qui lui semblait inimaginable voici deux ans, en participant au Budapest Rally.

Ce roadtrip, qui n’est pas sans rappeler la célèbre émission Pékin Express , amènera le binôme à traverser 9 pays pour rallier la capitale hongroise en un temps imparti (7 jours seulement).

Plus d’une centaine d’équipes sont attendues à Bruxelles, point de départ d’un périple automobile de 2500 km sur les routes du Luxembourg, de France, d’Italie, de Suisse, de Croatie ou encore de Slovénie. " Le message que je souhaite faire passer à travers cette expérience, c’est qu’il est possible d’allier le handicap, l’amusement et l’aventure.

Ce n’est pas parce que l’on est malade que l’on doit faire une croix sur ses projets. Mon objectif est de me prouver que je suis capable de me dépasser en réalisant des défis. C’est devenu mon moteur quotidien. J’ai envie d’envoyer de bonnes ondes à tous ces citoyens confrontés à des moments difficiles « , témoigne la Tourpière, qui déborde d’une énergie qui force l’admiration.

Son papa et sa meilleure amie, deux étoiles à ses côtés

Plus qu’une aventure humaine et sportive, ce Budapest Rally revêt une charge émotionnelle très forte pour Élodie Kint, qui a perdu son papa il y a un an.

" C’était un aventurier dans l’âme. Ce voyage, je le fais aussi pour lui rendre hommage, en voulant lui montrer que je ne me suis pas arrêtée de vivre. J’ai une revanche à prendre et une autre étoile m’accompagnera lors de ce voyage ", nous dit-elle en faisant référence à sa meilleure amie, Julie, emportée il y a près de trois ans par un cancer à seulement 35ans. " Avant son départ, on avait participé ensemble au grand événement du Relais pour la vie (Fondation contre le cancer) à Tournai, avec les autres membres du groupe des Battantes de Quevaucamps. "

Recherche de sponsors et appel aux dons

Parce que cette cause leur tient particulièrement à cœur, c’est assez naturellement que Peter et Élodie ont décidé de se faire parrainer au profit du Relais pour la vie. Tous les fonds réunis grâce aux sponsors et aux dons de particuliers, qui croient en leur aventure " aussi folle que nous ", seront reversés à l’association.

En amont de l’événement, un important travail de prospection a déjà permis de recueillir pas mal de dons et le soutien d’une dizaine de sponsors (agence immobilière, restaurant, brasserie, entreprises…) dans les régions de Leuze et de Péruwelz. " On ne s’est pas fixé d’objectif chiffré.Au-delà de l’aspect financier, nous récoltons aussi des magnets, des autocollants, drapeaux ou goodies que l’on distribuera sur notre parcours, notamment lors des challenges et soirées à thème (voir ci-dessous). »

Beaucoup de parents de l’école communale de Tourpes ont été touchés par la dimension solidaire de ce périple, en faveur de la lutte contre le cancer. " Mes filles et les enfants de ma meilleure amie Julie, qui sont scolarisés dans cet établissement, ont réalisé des affiches pour la vente de cookies. Le succès fut tel qu’on a été contraint de stopper les réservations ", précise Élodie Kint.

Si vous désirez soutenir financièrement cette belle action, toutes les informations relatives aux modalités de versement (par le biais d’un compte bancaire) sont reprises sur la page Facebook « Les Tourpiers rallye ». Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 €.