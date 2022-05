Leuze: une invasion de dinosaures au centre éducatif Saint-Pierre

Vendredi dernier, enseignants, parents et enfants ont assisté à l’apothéose d’un chouette projet d’exposition mené depuis le mois de février. Durant plus de trois mois, les élèves de 2e, 3e maternelles et de 1reannée primaire se sont plongés dans l’univers fascinant des dinosaures.

Après une visite au musée de l’iguanodon à Bernissart, le travail s’est poursuivi en classes (recherche de documentations, visionnage d’une émission C’est pas sorcier …) pour aboutir à la construction d’une exposition.

Collages, peinture, œufs en papier mâché, dinosaures en multicubes, reproduction d’un squelette d’iguanodon et autres affiches explicatives richement illustrées, les créations ont été largement appréciées lors de l’inauguration de l’expo.

Un projet choisi par les élèves

L’équipe pédagogique avait par ailleurs veillé à sensibiliser les petites têtes blondes au respect de l’environnement en leur mettant à disposition, pour la majeure partie des réalisations, des matériaux de récupération (carton, bouteilles de lait, écorces d’arbres, etc.).

" Le projet a été amené par les enfants qui, à l’unanimité, ont décidé de travailler sur les dinosaures. En impliquant des élèves de premièreprimaire, cela nous permet de faire une transition intéressante par rapport à ceux qui quitteront les maternelles à la prochaine rentrée scolaire , souligne Mme Nathalie, institutrice en 3e maternelle.

Même si ce n’est pas un sujet facile à aborder, je suis épatée par la quantité d’informations qu’ils retiennent. Ce monde fait toujours rêver les enfants. Lors de mes débuts il y a vingt ans, on avait déjà organisé une exposition sur cette thématique.Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir explorer toutes les disciplines pédagogiques (éveil via l’histoire, la géographie, les mathématiques, le développement langagier…). "