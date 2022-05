Leuze: le projet de nouvelle piscine tombera-t-il à l’eau, vu l’état des finances de la Ville? (photos et vidéo)

Le site ne doit, normalement, plus être accessible aux nageurs à partir du 1er juillet, en raison de ce chantier d’envergure étalé sur un an et demi.

Si l’on prend ces précautions langagières, c’est parce que le projet est aujourd’hui remis en question. La situation financière très précaire de la Commune de Leuze lui impose une cure d’austérité. Des mesures d’économies douloureuses (NDLR: des emplois et des services, tant à la Ville qu’au CPAS, risquent de passer à la trappe) devront être adoptées afin de combler un déficit budgétaire de 2,5 millions€.

" Il ne s’agit pas d’une mauvaise gestion car ce sont des facteurs externes qui grèvent nos finances (cotisation de responsabilisation, dépenses de transferts pour la police, la Régie, la zone de secours…) ", avait martelé le maïeur Lucien Rawart lors du dernier conseil communal. En contact régulier avec le CRAC (Centre régional d’aide aux communes), les autorités travaillent à l’élaboration d’un plan de gestion, indispensable en vue de souscrire au plan Oxygène de la Région wallonne.

Un subside inchangé malgré un surcoût d’un million€!

Le projet de construction d’une nouvelle piscine pourra-t-il être sauvé de la noyade? La réponse sera apportée d’ici le 30 juin, date butoir pour valider le plan de gestion. Parmi les éléments qui plombent le dossier, il y a la charge d’investissement du complexe aquatique, qui dépassera largement le budget initial de 4,9 millions€.

" Avant même le premier coup de pioche, on aura à assumer un supplément de plus d’un million d’euros. Cette formule de révision des prix est liée à l’inflation qui a bondi à cause de la guerre en Ukraine (flambée des coûts des matériaux, de l’énergie…). À ces 20% d’augmentation, il convient de tenir compte des imprévus: on a déjà une réclamation d’une entreprise pour des travaux complémentaires au niveau du bâtiment existant ", explique Nicolas Dumont, le président de la Régie communale autonome, gestionnaire de la piscine.

Le bassin de natation existant, qui date de 1974, sera maintenu si la construction d’un complexe aquatique beaucoup plus grand est abandonnée. ©ÉdA

Tous les scénarios restent possibles: validation du projet, report voire abandon, avec maintien de l’outil existant. " Si le chantier est confirmé, il faudra nécessairement fermer la piscine du 20 juin au 1er juillet afin de renouveler l’eau. "

Nonobstant les surcoûts, le subside régional alloué dans le cadre du plan piscines (1 567 897 €) ne sera pas indexé au grand dam de la majorité MR-Idées, qui a adressé une question parlementaire au ministre des infrastructures sportives Adrien Dolimont. Dans l’hypothèque où une infrastructure flambant neuve sort de terre à l’horizon 2024, plusieurs enjeux se poseront. Le premier concerne le public scolaire qui représente une grande partie de la fréquentation de la piscine: 28 000 entrées par an sur un total de 38 000.

Où les écoliers iront-ils si les travaux sont entamés?

Il sera impératif de trouver des solutions pour que les écoliers ne soient pas privés des plaisirs aquatiques durant les 18 mois de chantier. La tâche s’annonce ardue. Autour de Leuze, un large bassin de vie est déjà fortement impacté (NDLR: la piscine d’Ath est en cours de rénovation tandis que celle de Lessines est fermée dans l’attente d’une nouvelle structure).

" On réfléchit à des alternatives pour notre public scolaire mais il est difficile d’avancer dans les contacts avec d’autres communes, compte tenu des discussions en cours avec le CRAC ", précise le président de la Régie.

Le second enjeu de taille a trait à la gestion du futur complexe. " Ce ne serait pas logique que Leuze soit la seule commune à supporter les frais de fonctionnement de sa nouvelle piscine, vu que l’on accueille aussi des nageurs de Frasnes, Péruwelz, Belœil… "