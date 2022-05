Les autorités leuzoises, soutenues par l’ensemble des élus, ont en effet décidé de mettre en sens unique le chemin du Vieux-Pont, et ce de manière définitive. Cette option d’une circulation allant de l’avenue des Héros Leuzois vers la N7 a été retenue sans susciter la moindre opposition. " Si la Commune s’est battue par le passé pour avoir un contournement, c’est aussi pour qu’il soit prioritairement utilisé, tout comme les nationales ", affirme l’échevin de la Mobilité, Nicolas Dumont.

" C’était le seul choix possible pour ne pas renvoyer le charroi vers le centre-ville, eu égard aux problèmes de mobilité aux abords des écoles ", embraie le bourgmestre leuzois Lucien Rawart (MR).

Lors de la mise en œuvre du chantier de rénovation de la rue Tour Saint-Pierre, on se souviendra que le trafic automobile au Vieux-Pont avait été interdit dans un sens en septembre 2021 (en direction de l’avenue des Héros Leuzois), puis dans l’autre quelques mois plus tard.

Ces tests ont été riches en enseignements avec une mobilité plus apaisée dans ce quartier soumis à forte pression automobile aux heures d’entrée et de sortie des classes. " Durant cette période de sens unique temporaire, nous n’avons reçu aucune plainte de riverains. Des analyseurs de trafic ont permis d’objectiver les choses et de corroborer les observations de terrain ", précise l’échevin Idées.

Consultation citoyenne: l’avis des habitants a été suivi

L’enjeu principal était de déterminer le côté le plus opportun qui devait rester accessible aux véhicules.

La Ville de Leuze a eu la bonne idée d’organiser une consultation citoyenne dont les résultats se sont avérés éloquents. " Nous avons demandé aux habitants du chemin du Vieux-Pont leurs avis ainsi qu’à la population via une plateforme en ligne. Environ 500 personnes ont répondu et plus de la moitié d’entre-eux étaient favorables à un sens unique depuis l’avenue des Héros Leuzois vers la N7. "

Le SPW a marqué un préaccord à ce changement qui constituait pourtant un sérieux obstacle pour les TEC compte tenu de la présence d’arrêts de bus. " On a néanmoins réussi à trouver un terrain d’entente en proposant de déplacer les arrêts concernés.Un endroit de dépôt sera notamment créé en bout de voirie, avenue des Héros Leuzois, pour permettre de rassembler trois arrêts existants des TEC. "

Le conseiller PS Steve Abraham a émis une petite crainte quant à un report du flux de circulation vers les rues adjacentes. " Il y aura un effet report mais il sera tout à fait supportable d’après les observations faites lors des premiers changements de sens, en présence de la police ", assure M. Dumont.

Le groupe Écolo n’a pu que féliciter la majorité d’avoir inclus la population dans la prise de décision.