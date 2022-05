Leuze: des mesures d’économies drastiques devront être prises pour remettre les finances de la Ville et du CPAS à flot

" Le conseil communal doit faire autre chose que de voter un texte qu’il a, à peine, le temps de consulter. Le bourgmestre a proposé la tenue d’une réunion de la commission finances le 13 juin mais cette date nous paraît trop tardive , estime le chef de file des Verts. Ce que l’on souhaite, c’est que le collège s’engage à communiquer les pistes explorées en vue de redresser les finances communales, idéalement avant le 13 juin pour que l’on puisse faire des propositions ."

Son homologue Christian Ducattillon (PS) a appuyé cette demande d’analyse en profondeur, " même sur base de documents incomplets. "

Une équation rendue insoluble par d’autres niveaux de pouvoir

L’explosion de la cotisation de responsabilisation, les multiples indexations et les décisions adoptées par d’autres niveaux de pouvoir pèsent lourdement sur les finances des communes. Le bourgmestre Lucien Rawart (MR) n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. " On est face à une équation insoluble si les niveaux de pouvoir supérieurs ne nous soutiennent pas davantage financièrement ", dit l’échevin Nicolas Dumont (Idées).

Baptiste Leroy trouve que la majorité se dédouane trop facilement: " Les projections sur la hausse de la cotisation de responsabilisation existent depuis longtemps et des solutions pouvaient être mises en place comme la statutarisation d’agents. La situation actuelle, c’est aussi le résultat de choix politiques du passé (rénovation du site Dujardin, développement de la LeuzArena…) qui sont aujourd’hui discutables. "

Leuze a, pour rappel, décidé d’adhérer au plan Oxygène mis en œuvre par la Région. " Le CPAS accusait un déficit de 3,9 millions € l’an dernier. Alors que l’on alloue près de 600000€ à la zone de secours, il va falloir augmenter la dotation à la police de 850000€ pour Leuze et Belœil. Toujours dans les dépenses de transfert, la Régie communale bénéficiera d’une enveloppe de 1,2 million€ pour mettre son budget à l’équilibre ", explique Lucien Rawart. Et ne parlons même pas de la cotisation de responsabilisation qui bondira de 431 000 € en 2022 à 1,032 000 € en 2026 et de 810 000€ à 1,9 million € pour le CPAS.

"C’est impensable de supporter de telles croissances avec les deniers communaux . Le plan Oxygène nous permettra jusqu’en 2026 d’obtenir un emprunt avec une prise en charge, à hauteur de 15%, par l’État qui en assumera les intérêts jusqu’en 2042 ", précise le maïeur.

Des emplois menacés?

Ce dispositif d’aide aux communes est conditionné à la réalisation d’un plan de gestion qui fait l’objet d’un important travail de la Ville et du CPAS de Leuze. Ce plan doit être approuvé au sein de l’hémicycle communal avant le 30 juin.

Vers quels types d’économies se dirige-t-on afin de ramener les finances dans le vert?

Les décisions devraient s’avérer douloureuses. Supprimera-t-on des services, comme la confection des repas pour les écoles communales? Des investissements pourraient être reportés, les frais de fonctionnement rabotés… Sabrera-t-on dans le personnel du centre d’action sociale, là où se concentrent les plus grosses difficultés financières? Ce sont quelques pistes à l’étude.

CPAS: 2,5 millions € à trouver!

" L’administration proposera plusieurs scénarios afin d’aboutir aux économies nécessaires aux équilibres budgétaires.Les décisions politiques ne seront pas prises de gaieté de cœur. Nous avons eu des contacts avec le CRAC et plusieurs réunions, dont une a déjà eu lieu, sont prévues. Le cahier des charges laisse peu de marge de manœuvre, avec comme impératif de retrouver l’équilibre dès 2023. On sait qu’il n’y aura plus de gratuité pour quoi que ce soit (sic) et qu’il faudra veiller à ne pas consentir des investissements non productifs . Pour le CRAC, les services non obligatoires doivent être abandonnés. "

L’enjeu est de taille: les économies à dégager au CPAS sont de l’ordre de 2,5 millions d’euros." Je ne vois pas comment on arrivera à de tels montants, même en supprimant un certain nombre d’emplois au CPAS. Une attention sera portée à tous les services mais cela se répercutera sur la Commune, qui devra alléger ses dépenses ", affirme M.Rawart.