Son ex-mari la menace avec un marteau

Robert (prénom d’emprunt) était présent à la barre du tribunal correctionnel de Tournai, ce mardi après-midi, pour coups et blessures à l’égard de son ex-compagne. Tous les deux agents pénitentiaires à la prison de Leuze-en-Hainaut, leur couple semblait totalement idyllique. Cependant, après plusieurs années de relation, leur union a commencé à battre de l’aile. Le 3 juillet 2019, le prévenu aurait donné deux gifles et blessé la victime au niveau du tibia tout en l’insultant violemment. De plus, sous le coup de la colère, il aurait menacé Rose (prénom d’emprunt) avec un marteau si elle prenait la fuite. "Je reconnais avoir donné une gifle. Pour le reste, c’est totalement faux", a indiqué Robert. "Comment expliquez-vous alors l’hématome sur la jambe de la victime?" , a interrogé la juge Tabet. "Je ne l’explique pas", a-t-il simplement répliqué.