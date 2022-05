Leuze: une résidence de 18 appartements se construit au Vieux Pont, une rue «sensible»

Quoi qu’en disent les esprits chagrins, Leuze se modernise peu à peu en attendant d’avoir une Grand-Place digne de ce nom. Parmi les derniers projets en date, une nouvelle résidence de 18 appartements va sortir de terre, sur trois étages, au chemin du Vieux Pont.

Lancé au second semestre 2021, le chantier, exécuté par l’entreprise et promoteur Eddy Devos Constructions, se déploie sur un terrain de 44 ares près du carrefour avec l’avenue des Héros Leuzois.

Les espaces du lotissement (NDLR: la "livraison" est espérée pour l’automne 2023) seront appréciables pour les futurs acheteurs, qui disposeront de logements 2 ou 3 chambres s’étendant sur une superficie de 80 à 100 m2. Particularité du projet, chacun des appartements (NDLR: certains seront adaptables pour les PMR) sera doté d’une terrasse d’une quinzaine de mètres carrés.

" C’est l’un des effets de la crise Covid. Les mesures de confinement et de télétravail ont laissé des traces dans les habitudes. On remarque ainsi que les appartements sans balcon ou terrasse sont désormais délaissés. Les citoyens attachent plus d’importance aux espaces extérieurs ", expliquent Jean-Guillaume et Eddy Devos, qui dirigent la société générale de construction tournaisienne. À l’arrière de la résidence "Vieux Pont", le cadre de vie sera égayé par des aménagements paysagers (bancs, arbres, jardin d’agrément…) dont les copropriétaires auront la jouissance.

Trafic et parking: «Une charge minime»

De par sa localisation, entre les différents zonings et le centre éducatif Saint-Pierre, le chemin du Vieux Pont n’est pas épargné par les problèmes de mobilité, le flux de circulation étant assez important en début et en fin de journée.

La densification de l’habitat dans le quartier pourrait amener des inquiétudes mais l’entrepreneur se veut rassurant. " Je ne pense pas que cela posera problème vu la taille raisonnable de l’immeuble. Et il n’y aura pas de pression supplémentaire sur le stationnementcar en plus des 6 places de parking réservées aux visiteurs, 24 emplacements (dont 15 carports) et un petit parking pour les vélos sont prévus au sein du site pour les propriétaires. En fonction du niveau de ventes, on pourrait envisager d’élargir l’accessibilité aux riverains ", affirment Jean-Guillaume et Eddy Devos.

Ce n’est un secret pour personne, le marché de la construction subit de plein fouet les effets de l’inflation, de l’invasion russe en Ukraine… " Pour des matériaux comme le bois, l’acier ou l’isolant, les coûts ont grimpé de 15 à 20%. On risque de devoir répercuter ces hausses sur les prix d’achat des logements ", nous disent les patrons de l’entreprise Eddy Devos.