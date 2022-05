Le pavillon du Coron inauguré à Leuze: un petit bijou dans un écrin verdoyant (photos)

Niché au cœur d’un écrin de verdure, en plein centre-ville, le pavillon du parc du Coron a subi une profonde métamorphose, laquelle profitera prioritairement aux acteurs culturels et associatifs dans le cadre de l’organisation d’activités. " L’espace, qui offre désormais plus de possibilités de festivités grâce à son extension, servira pour les réunions des associations mais aussi pour accueillir des expositions, des concerts et autres spectacles ", précise l’échevin des Bâtiments, Paul Olivier (Idées).

Ce sera incontestablement aussi une belle vitrine pour la Ville de Leuze qui, malgré l’ampleur de la tâche (NDLR: le bâtiment était à la limite de l’insalubrité quand les autorités ont dû interdire son occupation, en 2013), a dégagé des moyens conséquents pour sa réhabilitation.

Une salle de réception entièrement vitrée

Le projet initial, porté par l’ancien échevin de la Culture Dominique Jadot (Idées), avait été évalué à 700 000€ mais son coût a finalement été multiplié par deux au gré des adaptations apportées au fil du temps. Un investissement consenti grâce aux fonds propres de la Commune. " Les travaux répondaient à un véritable besoin du monde associatif et de la population leuzoise. Les futurs occupants bénéficieront d’un outil de réception, d’une capacité de 80 à 100 personnes selon la configuration ", indique l’échevin Willy Hourez.

En bordure de la rue de Condé, le pavillon du Coron dispose désormais de deux salles (230 m2 au total), dont la plus emblématique bâtie dans l’extension située à l’arrière est intégralement vitrée " pour venir embrasser la nature qui l’entoure ."

Un espace ouvert sur la nature

" La volonté était d’organiser le bâtiment de façon logique en étant fermé sur la rue et largement ouvert sur le parc. Les pièces fonctionnelles comme le hall, les sanitaires, la cuisine et le local technique ont ainsi été aménagées à l’avant tandis que les pièces de vie comme la salle de réception se développent côté jardin ", souligne le Premier échevin Paul Olivier.

Outre l’aménagement d’un bar, inexistant dans les anciennes installations, le site jouit d’une terrasse aux dimensions généreuses qui surplombe ce poumon vert du centre-ville. Les escaliers de la terrasse pourront se muer en gradins lors d’événements en plein air.

Un étonnant maillage métallique qui s’enroule autour de l’extension

Si l’extension habillée d’un bardage bois ne détonne pas dans ce cadre verdoyant, le parti pris architectural n’en est pas moins audacieux. L’exemple le plus frappant est la création d’un cheminement piéton matérialisé par un maillage métallique qui ondule et s’enroule autour de la nouvelle partie du pavillon. " Les architectes du bureau ORAES ont proposé une extension de forme organique via, notamment, cette promenade ‘‘intérieure’’ qui forme une double peau au bâtiment. Un aménagement dont l’objectif est de créer une liaison entre l’entrée du parc et le pavillon. "

La restauration du pavillon n’est qu’une étape dans la revitalisation du domaine. Le collège a prévu un budget pour une étude qui sera réalisée par un architecte paysagiste. La plaine de jeux sera par ailleurs réaménagée dans les prochains mois.