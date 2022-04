L’Amour est dans le pré: Soraya, Catty (Biévène) et Nordine (Leuze-en-Hainaut) espèrent trouver l’amour grâce à l’émission

Soraya a ouvert un poney club avec sa maman, Catty, il y a 6 ans. où elle est propriétaire, avec sa maman Catty, Originaire d’Ollignies, la jeune femme de 31 ans espère trouver le grand amour. " J’avais tenté ma chance lors de la saison dernière, mais je n’ai pas été prise ", explique Soraya. " Maman a également envoyé sa candidature, et elle avait obtenu une réponse favorable. Nous nous étions promis de participer ensemble, donc elle a décliné l’offre. "

Célibataire et propriétaire d’une exploitation animalière, Soraya répondait à tous les critères de l’émission. " Je regarde l’Amour est dans le pré depuis la première saison. J’ai toujours aimé le concept. Les histoires d’amour ne marchent pas toujours, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne bien. C’est ce qui me plaît: je suis à la recherche du grand amour, pas de l’éphémère. "

«Un plus dans ma vie»

Soraya est à la recherche d’un homme sincère et sérieux. " La fidélité, le respect et la gentillesse sont des qualités importantes pour moi. L’avantage de cette émission est que la personne qui m’enverra sa lettre connaîtra déjà mon activité et mon rythme de vie. Elle ne sera pas surprise par mon emploi du temps. " S’occuper d’une écurie demande en effet du temps. " Il faut se réveiller tous les jours tôt le matin pour s’occuper des chevaux ", poursuit Soraya. " Nous n’avons pas de vacances ou de week-ends. " Ces exigences professionnelles ont parfois été un frein pour les anciens prétendants de Soraya, pour qui " être seule n’est pas un problème ". " Je ne cherche pas à tout prix quelqu’un, car je n’en ai pas besoin.Mais rencontrer l’amour serait un plus dans ma vie. " Et si possible, un homme qui pourrait la soutenir dans son travail. " Je ne cherche pas un ouvrier, mais quelqu’un qui de temps à autre pourrait me prêter main-forte. "

Peu importe le nombre de lettres que Soraya recevra, elle espère recevoir " la bonne lettrequi changera le cours de ma vie ". " Je ne vise pas la quantité mais la qualité ", conclut la jeune femme.

Nordine veut «trouver la femme qui lui correspondra vraiment»

Nordine, 28 ans, est propriétaire d’une ferme laitière et marchand de bête à Leuze-en-Hainaut. Il participe à l’Amour est dans le pré, car il veut " trouver la personne qui lui correspondra vraiment ".

" Je cherche l’amour ", explique le jeune homme. " Je participe à l’émission sur les conseils de mon ami Cédric, un ancien candidat qui a trouvé l’amour grâce à l’Amour est dans le pré. Déjà l’an dernier, il m’incitait à participer, mais je n’avais pas envie, car je craignais l’exposition médiatique.entre-temps, j’avais en plus rencontré quelqu’un mais cela n’a pas marché. Cette année, je me suis dit que c’était la bonne.J’ai envie de rencontrer quelqu’un et de trouver la bonne personne.Si ça marche pour certains, pourquoi pas pour moi? " Même s’il ne rencontre pas l’amour, l’agriculteur saura tirer du positif de cette expérience." L’Amour est dans le pré permet évidemment de faire des rencontres amoureuses, mais c’est aussi une histoire d’amitié. J’espère faire de belles rencontres amicales. Dans tous les cas, l’expérience sera positive pour moi. "

«Si ça marche pour certains, pourquoi pas moi?»

Nordine ne se fixe pas d’objectif: "j e me lance, et on verra! ". Peu importe le nombre de lettres qu’il reçoit, il s’en contentera. " Je ne me mets pas de pression ni d’objectif. Je ne me suis pas fixé de nombre de lettres à atteindre.Je prends les choses comme elles viennent. " Le candidat sait par contre ce qu’il veut et ne veut pas. " Je suis à la recherche d’une femme simple, honnête, qui a du tempérament et qui soit courageuse dans sa vie.Je ne cherche pas quelqu’un qui travaillera avec moi à la ferme, mais quelqu’un qui a une vie active et qui n’a pas peur de travailler. "

Cathy veut «casser sa routine»

Catty, 56 ans de Biévène, tient sa passion des chevaux par son papa, qui était entrepreneur agricole. Biochimiste et esthéticienne de formation, Catty a ouvert son salon d’esthétique avant d’ouvrir son poney club avec Soraya (voir plus haut), il y a 6 ans.

Il y a dix ans, Catty a déjà participé à l’émission l’Amour est dans le pré, mais en tant que prétendante. " C’est ma belle fille qui avait envoyé une lettre à l’un des candidats, mais comme je venais d’ouvrir mon salon d’esthétique, je n’ai pas voulu poursuivre l’aventure, de peur de prendre la place d’une autre ", raconte Catty. Pour cette saison, elle a été encouragée par une amie, lors du réveillon de nouvel an 2021. " Je ne cherche pas l’amour à tout prix, mais je me dis que peut-être que quelqu’un m’attend quelque part et que nous pourrions faire un bout de chemin ensemble. L’avantage de cette émission est que les prétendants savent qui nous sommes. Par contre, j’espère rencontrer des gens sincères qui viennent pour moi, et pas pour passer à la télévision. "

«Je me dis que quelqu’un m’attend quelque part»

La candidate assure déjà qu’elle ne sera pas déçue si elle ne rencontre pas l’amour. " Si ça ne marche pas, ce n’est pas grave. Il n’y aura pas mort d’homme. C’est la vie.Mais c’est vrai que je cours toute la journée, et que le soir, je me sens seule. J’ai envie de casser cette routine, de passer des bons moments, de sortir et d’aller au restaurant en bonne compagnie. Je passe toute la journée avec mes chevaux, cela me fait du bien de voir d’autres personnes. " Catty recherche avant tout un homme honnête, avec qui elle pourra échanger et discuter de tout." Je ne me suis pas fixée d’objectif, mais j’aimerais recevoir plus d’une lettre ", conclut la candidate