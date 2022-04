Leuze: la société de cartonnage Lammerant construit un géant d’acier de 40 m de haut!

Culminant à 40 mètres, ce "monstre" d’acier, visible bien au-delà du contournement de Leuze et de la N7, domine le parc d’activités économiques.

Le projet, en gestation depuis une dizaine d’années, permettra à l’entreprise familiale Lammerant de s’étendre grâce, surtout, à la construction d’un vaste hall de stockage de boîtes en carton (à plat).

Une capacité de stockage supérieure de 25%

Les premiers coups de pelle de cette structure, qui se déploiera sur une superficie de 5000m2 au sol, ont été donnés en août 2021. Pour une fin des travaux espérée en septembre 2023.

L’agrandissement des établissements Lammerant, qui ont vu le jour en 1964, répond à de multiples enjeux selon ses gestionnaires. " Notre site actuel est arrivé à saturation mais on ne voulait pas délocaliser une partie de notre activité. C’est ce qui nous a conduits, il y a cinq ou six ans, à racheter ce terrain (NDLR: à l’arrière de la casse automobile Deknudt), avec l’ambition d’optimiser l’outil et d’accroître notre capacité de stockage d’environ 25%, nous expliquent Mathias et son papa Étienne Lammerant.

Pour l’instant, nous sommes contraints de louer des dépôts à Ghislenghien et Tournai, faute de capacité suffisante au sein de l’entreprise. Cette solution n’est ni pratique ni rentable. L’idée de rassembler cette partie sur notre nouveau site induira une rationalisation des coûts, notamment de transport qui ont explosé avec la guerre en Ukraine. Tous ces trajets en camion, on pourra s’en passer avec un gain non-négligeable sur le plan des émissions de CO2. Il y avait par ailleurs une volonté de séparer la zone dédiée à la production de celle de stockage, sachant que le carton est un matériau très inflammable ."

20 millions de boîtes en carton, sur 15 niveaux

Le futur entrepôt changera de visage dès cet été: ses immenses armatures métalliques seront habillées d’un bardage isolant en aluminium. Si la taille du bâtiment, qui abritera 15 niveaux de rayonnage, donne le vertige, d’autres chiffres suffisent à mesurer l’ampleur du chantier.

" On sera en mesure d’y entreposer 20000palettes, soit l’équivalent de 20 millions de boîtes en carton principalement destinées aux secteurs agroalimentaire, des cosmétiques et autres produits d’entretien. L’ensemble du stockage sera automatiséà l’exception du chargement qui se fera toujours manuellement . Nous livrons quasi exclusivement en Belgique (NDLR: les clients hollandais et luxembourgeois représentent une part marginale de l’activité de Lammerant)", souligne Mathias Lammerant, qui a rejoint son père en 2010 à la tête de ce fleuron spécialisé dans la production et la transformation de papier en carton ondulé.

À côté de l’activité stockage, un hall de logistique comprenant des quais de chargement doit encore sortir de terre à l’avant du site. Moins imposant, il s’élèvera à 10 mètres de haut et aura une superficie d’environ 1000 mètres carrés.

Des investissements colossaux

" Si l’on totalise les investissements de ces trois dernières années, on atteint les 40 millions d’euros. Outre l’ajout d’une ligne supplémentaire pour la transformation, nous sommes occupés de changer notre ligne principale de production. Lorsque les travaux seront terminés, on sera capable de fabriquer jusqu’à 25 km de carton par heure, en vitesse de pointe. Notre croissance se poursuit comme en témoigne l’augmentation, de 25%, de notre rendement entre 2016 et aujourd’hui ", ponctuent les deux chefs d’entreprise.