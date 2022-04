Leuzen-hainaut : 3 heures de folie en plus !

Les JLA ne voulaient pas annuler une troisième fois de suite Leuze-en-folie. Cette édition 2022, 31edu nom, aura donc bien lieu mais sera assez particulière après deux années marquées par la crise sanitaire. Il n’y aura ainsi pas de braderie.

"Nous ne pourrons malheureusement pas offrir au monde associatif, artisanal et commercial, l’occasion de faire connaître ses activités en occupant un stand comme d’habitude, explique Maxime Seradni, président du comité des JLA. Un tel événement doit se préparer bien en amont et les incertitudes étaient encore trop grandes justement au moment des préparatifs. Nous avons dû nous réinventer."

En deux phases

Les organisateurs ont donc opté pour un site fermé permettant un contrôle du public avec un nombre maximum de 1500 participants sur le site, chiffre fixé en collaboration avec la Ville, les services de secours et la police.

" Nous donnons rendez-vous au public au niveau du parking du Pont de la Cure, à deux pas du centre-ville. L’événement ayant lieu un samedi, nous proposerons 3 heures de folie en plus. Le site sera accessible de 14h à 1h du matin, précise Maxime Seradni. Il y aura des animations pour petits et grands et des concerts. Leuze-en-Folie se déroulera en réalité en deux phases: une après-midi culturelle et familiale et une soirée avec des concerts."

Soirée sur inscription

De 14 à 18h, place aux animations avec l’école de cirque Ball’istik, le groupe leuzois de danse Team Dance forever, Guillaume Jacobs et ses sculptures de ballons, le duo de la Cie Balancetoi avec ses acrobaties à la rencontre du public ou encore le spectacle Simplement magique de la Cie du Grandoz.

Musique et folklore seront aussi au rendez-vous avec la fanfare Zikadonf et les Géants de Bon-Air qui danseront. Le club de gymnastique Agripet sera de la partie tout comme les marionnettes géantes les Furtifs.

En y ajoutant les foodtrucks et le bar des JLA pour reprendre des forces, le menu sera copieux.

L’après-midi familiale et culturelle se fera en entrée libre. Pour les concerts, 1500 entrées gratuites sont disponibles via inscription (page Facebook Jeunes Leuzois Actifs).