La cité leuzoise aura l’honneur d’accueillir, le vendredi 13mai à 19 heures, la militante namuroise pour une conférence qui se tiendra au pavillon du Coron. Ce sera l’une des premières activités organisées au sein de ce bâtiment communal fraîchement rénové et dont la superficie a été doublée.

Une initiative portée par Leuze-en-Transition

À la base de ce beau projet, on retrouve Suzanne Prédour qui, avec son groupe Leuze-en-Transition, a reçu l’appui du centre culturel dans la mise sur pied de l’événement. " Le mouvement Leuze-en-Transition est une association citoyenne qui s’efforce de trouver des solutions à des problématiques comme celles de l’énergie , nous dit Marie Fransolet, une des membres fondatrices du groupe.

Nous sommes très sensibilisés à la cause climatique puisqu’au sein de notre association, il existe notamment un groupe ‘‘zéro déchet’’. Au-delà de notre travail, notre but est d’informer et de sensibiliser les citoyens, notamment aux enjeux environnementaux. "

Après avoir visionné un reportage télévisé, Suzanne Prédour a rêvé de faire venir Adélaïde Charlier dans l’ancienne cité bonnetière. Son vœu a été exaucé suite à des contacts, qui se sont étalés sur plusieurs mois, avec l’une des figures de proue du mouvement "Youth for Climate", aux côtés d’Anuna De Wever.

«Elle a tout de suite accepté l’invitation»

Dans son sillage, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues ces trois dernières années afin de réclamer des actions fortes face à l’urgence climatique. " Adélaïde Charlier a tout de suite accepté notre invitation et nous en sommes bien sûr ravis ", se réjouit Mme Fransolet.

Celle que d’aucuns surnomment la Greta Thunberg belge a coécrit un livre, intitulé "Quel monde pour demain?", qui servira de base aux échanges du 13 mai avec le public réuni au pavillon du Coron.

" La jeune femme viendra nous livrer son témoignage et partager son engagement et sa détermination au fil d’une soirée qui alternera entre conférence et ateliers de réflexion et d’échanges. Cette rencontre sera ponctuée de moments poétiques et artistiques ", annonce le centre culturel de Leuze.

On imagine mal que l’événement ne récolte pas un vif engouement auprès des citoyens, qui devraient être nombreux à rejoindre la salle de la rue de Condé. Autant dire que les réservations sont vivement souhaitées. Au niveau du prix, la participation se fera au chapeau.

Infos et réservations par le biais du centre culturel de Leuze: 069/66.24.67; info@cultureleuze.be